Regione Lombardia raddoppia i fondi per le associazioni combattentistiche

Regione Lombardia raddoppia i fondi a disposizione delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle Forze dell’ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia.

Assessore La Russa: importante funzione sociale da associazioni combattentistiche, nuovi fondi per il 2023

“Abbiamo deciso – dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa – di portare a 400.000 euro lo stanziamento iniziale di 200.000 euro a disposizione delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle Forze dell’ordine per il 2023. Queste associazioni svolgono un’importante e fondamentale funzione sociale, culturale ed educativa, promuovendo, tra le altre cose, la cultura della sicurezza e della legalità. Per questo motivo abbiamo sostenuto in passato, e continueremo a farlo, queste importanti realtà”.

Regione potrà quindi erogare i contributi a tutte le associazioni combattentistiche che ne hanno fatto richiesta attraverso il bando.