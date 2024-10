Festa dei nonni, tutto esaurito a Palazzo Lombardia

Anche quest’anno la ‘Festa dei nonni’ organizzata a Palazzo Lombardia ha fatto registrare il tutto esaurito. Una giornata speciale, nel corso della quale nonni e nipotini hanno potuto ammirare l’incredibile vista che si gode dal 39° piano del palazzo che ospita la Giunta regionale. Una ‘Belvedere experience’ a loro dedicata in via esclusiva.

Soddisfatta l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, promotrice dell’iniziativa.

“Ogni anno – ha dichiarato – realizziamo questo momento per rendere omaggio e festeggiare questa figura fondamentale per le nostre famiglie e le nostre comunità. Lo facciamo nel giorno loro dedicato, che il calendario ci ricorda essere quello degli ‘Angeli custodi’. Una concomitanza quanto mai appropriata, perché i nonni solo davvero angeli custodi in terra per i propri nipoti”.

La responsabile della Famiglia, ha quindi ricordato come l’impegno di Regione Lombardia per queste persone si traduca soprattutto in una serie di interventi concreti. Fra i più recenti, ha osservato l’assessore Lucchini, “i 4 milioni di euro che abbiamo stanziato per promuovere l’invecchiamento attivo. Intendiamo avviare la creazione di un sistema integrato di intervento territoriale in grado di valorizzare il ruolo delle persone anziane e contrastare l’isolamento con il coinvolgimento di tutti gli stakeholders presenti sui territori”.

E ancora, ha aggiunto Lucchini, “abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con le università lombarde per favorire lo scambio intergenerazionale fra giovani e anziani. Con un primo contributo di 1,2 milioni di euro, vogliamo finanziare progetti sperimentali che coinvolgano studenti e over 65 in una sorta di ‘patto’ che consenta ai primi di ricevere compagnia e supporto per alcune esigenze e ai secondi di poter avere un alloggio a prezzo calmierato nelle città dove scelgono di andare a studiare, affrontando così anche il problema del caro affitti”.