La Lombardia si conferma ancora una volta come un punto di riferimento internazionale per Moda e Design. Tutto ciò grazie anche alla visione e all’intraprendenza dei suoi imprenditori illuminati. A Palazzo Lombardia, l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali ha incontrato una delegazione di Hong Kong, una delle aree più dinamiche del mondo, soprattutto nel settore del fashion e del design.

Moda e Design, sinergie tra Lombardia e Hong Kong

La delegazione, composta dal presidente dell’Istituto di Design di Hong Kong Victor Lo, dal docente Eric Yim, dal console generale di Hong Kong Carmelo Ficarra, dal capo dell’ufficio a Milano di Hong Kong Trade development council Gianluca Mirante, ha discusso delle prospettive di collaborazione tra Lombardia e Hong Kong. Tra i temi affrontati, ipotesi di programmi di scambio tra studenti dei settori della moda e del design, la partecipazione di giovani talenti di Hong Kong a eventi di rilievo come la Milano Fashion Week o la Milano Design Week. Sul tavolo anche la possibilità di dedicare spazi a stilisti emergenti lombardi durante la Business of Design Week di Hong Kong.

Scambi tra Università

Un altro tema di grande interesse riguarda la creazione di percorsi in incubatori dedicati agli studenti lombardi e di Hong Kong. L’obiettivo è di arricchirne le competenze attraverso esperienze formative incentrate sull’innovazione tecnologica. Questi progetti potrebbero coinvolgere anche grandi aziende, che fungerebbero da sponsor. In questo modo si apre così anche la strada a futuri percorsi professionali per i giovani creativi.

L’assessore Mazzali ha sottolineato poi l’importanza di continuare a costruire un ‘ponte’ tra i talenti di Regione Lombardia, riconosciuta a livello mondiale come patria di eccellenza nell’industria della moda e del design, e il crescente mercato cinese. Mercato che guarda alla nostra regione con interesse sempre maggiore.

“Dopo il successo della Shenzhen-Milano Lifestyle Week – ha dichiarato Mazzali – intendiamo proseguire in questa direzione. Hong Kong, con la sua densità demografica e il suo spirito cosmopolita, offre ai nostri creativi opportunità uniche di crescita tecnica, culturale e artistica. L’innovazione in moda e design nasce sempre dall’apertura mentale e dallo scambio interculturale. Senza però – ha concluso l’assessore – perdere di vista le proprie radici e tradizioni.”

Nel corso dell’incontro, l’assessore Mazzali ha aperto anche alla possibilità di estendere le collaborazioni ai settori della cosmetica e del turismo. Così facendo ha ottenuto un forte riscontro positivo da parte della delegazione di Hong Kong.