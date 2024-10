Il dolce tradizionale cremonese, simbolo delle feste per eccellenza, torna protagonista del consueto appuntamento con la ‘Festa del torrone’, in programma, nel 2024, dal 9 al 17 novembre.

Nove giorni all’insegna del gusto e del divertimento, in cui le strade del centro di Cremona si arricchiranno di stand, eventi, degustazioni, spettacoli e di maxi installazioni.

L’edizione 2024 della manifestazione è stata presentata a Palazzo Lombardia dall’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali.

Migliaia di visitatori ogni anno

“La Festa del torrone di Cremona è cresciuta negli anni fino a diventare uno degli appuntamenti più importanti del turismo lombardo, attirando migliaia di visitatori ogni anno – ha spiegato l’assessore Mazzali -. Questo successo è il risultato del lavoro instancabile degli imprenditori cremonesi che, attraverso i loro prodotti, raccontano non solo un territorio, ma anche la storia delle famiglie che da generazioni si dedicano con passione a questa tradizione”.

Gastronomia ‘ambasciatore’ cultura dei luoghi

“Regione Lombardia – ha aggiunto – ha sempre sostenuto con convinzione questa manifestazione, perché le eccellenze enogastronomiche non sono solo prodotti da gustare: sono veri e propri ambasciatori della cultura e delle radici di un luogo. Il torrone di Cremona, in particolare, è un simbolo di qualità e di artigianalità, un racconto vivo della dedizione e del saper fare tramandato nelle imprese locali”.

Cremona da vivere

“Il cibo è uno dei motivi principali per cui i turisti scelgono di tornare in un posto – ha spiegato Mazzali -. Cremona, con le sue eccellenze dolciarie, offre un’esperienza che va oltre il semplice assaggio. Grazie a eventi come questo – ha concluso – molte aziende del territorio, spesso a conduzione familiare, possono farsi conoscere e promuovere il loro impegno. Rafforzando così la reputazione di Cremona come capitale dell’eccellenza enogastronomica e della tradizione imprenditoriale”.

Festa del torrone 2024

La 27ª Festa del torrone porterà tra le vie del centro storico della città tante novità. Tra queste spicca una pianola a grandezza naturale fatta di torrone, con i tasti di cioccolato e torrone, che verrà collocata in centro città.

Non sarà solo una golosa scultura, ma un vero e proprio strumento musicale. L’unione tra sonorità e aromi, texture e croccantezza, racconterà la vera essenza del torrone attraverso un’esperienza multisensoriale davvero originale.

Non mancheranno anche gli appuntamenti tradizionali, come le maxi costruzioni di torrone. O il Torrone d’Oro che sarà consegnato al Campione del mondo di calcio ’82 Antonio Cabrini. Nonché la Rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Ed anche uno speciale treno a vapore che partirà dalla stazione di Lambrate a Milano domenica 10 novembre. Potrà trasportare fino a 400 passeggeri che viaggeranno su carrozze d’epoca.

Dolce e salato

Per celebrare il connubio tra dolce e salato, ‘per soddisfare il palato’, come recita un vecchio adagio, un ‘trompe l’oeil’ racconterà la storia del territorio cremonese. E lo farà attraverso due simboli della tradizione gastronomica del territorio. Il torrone appunto, protagonista della kermesse, e il Provolone Valpadana. Due tra i prodotti caseari più celebri legati a questa regione, apprezzato e conosciuto in tutto il mondo.

I visitatori potranno ammirare un Provolone Valpadana dop gigante, nella sua forma più iconica ‘a mandarone’. Realizzato interamente in torrone, stimolerà la curiosità dei visitatori.

Oltre a passeggiare per le suggestive vie del centro storico di Cremona, si potrà partecipare a workshop, degustare le creazioni di produttori provenienti da tutta Italia. Ma anche prendere parte a visite guidate e incontri culturali, oltre ad assistere agli spettacoli organizzati per la Festa del torrone.