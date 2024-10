Stanno prendendo il via, su tutto il territorio lombardo, le attività previste dai 35 progetti finanziati dall’iniziativa ‘Sport & Giovani: crescere insieme‘, un’azione promossa da Regione Lombardia, direzione Sport e Giovani, in collaborazione con Sport e Salute, società statale per lo sviluppo dello sport e dei corretti stili di vita. L’obiettivo è sostenere e finanziare progetti proposti da associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti di terzo settore di ambito sportivo, in partnership con altri attori del territorio lombardo.

I 35 progetti per Sport e giovani in Lombardia

Ciascuno dei 35 progetti, finanziati al termine del lavoro effettuato da una apposita Commissione di valutazione, prevede la realizzazione di attività di innovazione sociale e di aggregazione giovanile. Sono rivolte a giovani dai 15 ai 34 anni in condizione di inattività (NEET) o provenienti da territori caratterizzati da forme di disagio diffuso di carattere sociale ed economico.

Picchi: attenzione particolare a giovani più a rischio disagio

“L’intero progetto ‘Sport & Giovani, crescere insieme’ debutta per il primo anno in Lombardia – ha ricordato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani -. Grazie a un accordo con Sport e Salute, la Regione supporta anche economicamente 35 iniziative sul territorio volte a rafforzare l’attività di impianti sportivi o centri di aggregazione pensati per coinvolgere i giovani. Con un’attenzione particolare a chi non studia e non lavora. Molto importante il coinvolgimento delle associazioni, delle società sportive dilettantistiche e degli enti del terzo settore per avvicinare i giovani più a rischio disagio. Lo sport favorisce la socialità e, grazie all’associazionismo, trasmette i valori della condivisione, dell’aiuto reciproco, della sfida leale. Oltre a quelli della tenacia e dell’impegno per chi desidera cimentarsi a fondo in una disciplina”.

Regione ha stanziato oltre 1,6 milioni di euro per i giovani under 34

L’iniziativa, per la quale Regione Lombardia ha stanziato oltre 1,6 milioni di euro, nasce infatti per rendere i giovani protagonisti. Attraverso la creazione e il rafforzamento, di luoghi di aggregazione all’interno di spazi, strutture e impianti sportivi. Punta, inoltre, a infondere i valori educativi dello sport, a offrire nuove opportunità ed esperienze utili allo sviluppo di cittadini attivi e consapevoli. Ad avvicinarli alla vita sociale e all’impegno partecipativo, ma anche a sensibilizzare l’associazionismo sportivo a creare network e presidi educativi.

Sport e giovani, i progetti in dettaglio per provincia

Cremona: Pianengo, USD Pianenghese, ‘Sprint sociale: giovani in azione’; Crema, A.S.D Over Limits, ‘Giocati il tuo spazio’; Trescore Cremasco, oratorio Cremosano Ass,ne Dilettantistica Calcio, ‘BeActive – Presente e Futuro’.

Milano: Zibido S. Giacomo, Magicsport S.S.D.R.L., ‘Restiamo giovani!’; Cassano d’Adda, Ginnastica Trevicass Società Sportiva Dilettantistica, ‘Youth talents’; Segrate, Team Sport Società Dilettantistica Sportiva, ‘Next Step Novegro’: sport, socialità e protagonismo giovanile’; Pozzuolo Martesana, Unione Sportiva ACLI Lombardia, ‘+ Giovani’.

Bergamo: Rovetta, Blu Società Sportiva Dilettantistica, ‘Ad Maiora’; Curno, Dinamo Popieluszko Associazione Sportiva Dilettantistica, ‘Scendi in campo’; Clusone, Associazione Sportiva Tennis Club Altopiano, ‘Sport giovani sull’altopiano’; Urgnano, Polisportiva Urgnano, ‘Sport, incontri e scoperte’; Caprino Bergamasco, Associazione Sportiva Dilettantistica Sansone Oratorio, ‘Sport inclusivo’; Arcene, Orobica Calcio Bergamo, ‘Benessere & Sport: il level up dei giovani’; Solto Collina, ASD La Collina, ‘LAGOnismo’; Trescore Balneario, Pallavolo Don Felice Colleoni, ‘Emozioni in movimento’; Zandobbio, Swim & Fit Sphaera SSD, ‘Learn Life, imparare una nuova vita’; Sovere, Associazione Calcio 2 laghi, ‘Terzo tempo’; Bergamo, Polisportiva Sci Club Curno, ‘Sfide per il territorio, sport e comunità’.

Monza e Brianza: Monza, Nuova Artistica Monza, ‘Presìdi di quartieri’.

Lecco: Merate, Polisportiva Dilettantistica O.S.G.B, ‘Insieme si cresce’; Galbiate, Vibes Associazione Sportiva, ‘RISE: Rete Integrata Sportiva Educativa’; Imbersago, Monsereno Horses Associazione Sportiva Dilettantistica, ‘Bella Bro’! Con lo sport spaccherò’.

Mantova: Roncoferraro, Società Sportiva Serenissima, ‘Non solo sere…di giovani e sport’; Mantova, Unione Sportiva Mantovana Junior, ‘Gioco, cresco, imparo’.

Sondrio: Sondrio, Nuova Sondrio Calcio, ‘Scendi in campo’.

Como: Ponte Lambro, Judo Ponte Lambro, ‘Un Ponte per i giovani, tra sport, cultura e comunità’; San Fermo della Battaglia, Cacciatori delle Alpi e Cavallasca, ‘Cultura, creatività, impegno sociale e salute: lo sport come catalizzatore’.

Pavia: Pavia, Sogni e Cavalli, ‘Pavia, di terra e di fiume’; Cassolnovo, Unione Sportiva Cassolese, ‘Ri-attiviamoci!’.

Brescia: Gavardo, Associazione Calcio Gavardo, ‘Restiamo giovani!’.

Varese: Varese, ASD Rugby Varese, ‘Game On’; Busto Arsizio, Associazione Sportiva Dilettantistica Il Tempio, ‘Sport&Salute’.

Luoghi capaci di aggregare, grazie a lavoro associazioni

“Il progetto ‘Sport e Giovani’ – ha sottolineato Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute – si fonda, quindi, sulla consapevolezza dell’importanza che i luoghi hanno nel processo educativo sociale. Ecco perché con la Regione Lombardia, che ringraziamo per aver finanziato il progetto, abbiamo scelto di investire sulla creazione o riorganizzazione di ambienti capaci di aggregare e coinvolgere i giovani. Lo spazio sociale è, infatti, il terzo educatore dopo la scuola e la famiglia. L’adesione di numerose associazioni ed enti del terzo settore attesta, perciò, la condivisione di questa visione da parte di coloro che ogni giorno lavorano e si impegnano per supportare le giovani generazioni nel loro processo di formazione sociale, sportiva e culturale”.