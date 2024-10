Una dolce sorpresa, l’antemprima della Festa del Torrone, attende i cittadini lombardi che saliranno al Belvedere di Palazzo Lombardia . L’appuntamento è per domenica 3 novembre in occasione delle giornate di apertura al pubblico della sede della Regione. Al 39° piano è infatti in programma un’anteprima della Festa del Torrone. L’evento si svolgerà, come di consueto, a Cremona, quest’anno, dal 9 al 17 novembre.

Apertura del Belvedere e Festa del Torrone

“Dai 161 metri di altezza – spiega il presidente Attilio Fontana – oltre a godere del meraviglioso panorama della città di Milano con una vista mozzafiato a 360 gradi per scorgere monumenti, edifici storici e punti strategici, in quest’occasione ci sarà anche una punta di dolcezza in più e un sottofondo indimenticabile”.

Tradizoni di Cremona

In occasione di questa apertura sarà infatti possibile immergersi nelle atmosfere della manifestazione cremonese. Non mancheranno infatti esibizioni e le performance musicali che rimandano alla tradizione della liuteria.

Orari e prenotazioni

Il Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ sarà aperto al pubblico, dalle ore 10 alle 18 solo su prenotazione. La registrazione è obbligatoria, ed è possibile farla a questo link.