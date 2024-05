Visitatori fin dal primo mattino e per l’intera giornata di domenica 12 maggio 2024 per accedere al 39° piano di Palazzo Lombardia in occasione dell’apertura speciale per la ‘Festa della Mamma’. Migliaia di ospiti, tra i quali moltissime mamme di ogni età, che hanno potuto salire gratuitamente al belvedere Silvio Berlusconi scattando foto con figli e nipoti in una coreografia a tema caratterizza da fiori e piante.

L’appuntamento con il belvedere si conferma dunque sempre più attrattivo. Nel 2023 è stato battuto ogni record con oltre 100.000 persone che hanno raggiunto quello che il presidente della Regione definisce “una meta iconica dove vivere un’esperienza unica”.