L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda ha partecipato, giovedì 23 settembre, alla conferenza stampa di presentazione della Festa del Torrone 2021, in programma a Cremona dal 13 al 21 novembre.

Evento internazionale che rilancia il turismo

“Eventi internazionali come la Festa del Torrone 2021 – ha sottolineato l’assessore regionale – sono infatti importanti per l’attrattività e il rilancio del turismo. Mantenere vive tradizioni antiche e sapori genuini tramandati di generazione in generazione permette quindi di far apprezzare a milioni di visitatori le eccellenze del Made in Italy”.

Torrone carattere distintivo

“In tal senso, il torrone – ha rimarcato – diventa quindi il carattere distintivo di Cremona, un prodotto di qualità frutto del lavoro, della ricerca e della passione degli artigiani del territorio”.

Turismo, enogastronomia e cultura

“Turismo, enogastronomia e cultura, grazie anche al Museo del Violino – ha detto l’assessore – sono un vanto non solo per la Lombardia ma a livello internazionale. Rappresentano uno scrigno inesauribile di tesori che raccontano della forte identità musicale della città”.

Cremona ha tutte le carte vincenti

“Cremona – ha concluso l’assessore regionale – ha tutte le potenzialità per essere vincente da un punto di vista attrattivo. È una realtà capace di coniugare il ‘saper fare liutaio’ con la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio”.

