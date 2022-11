I migliori torroni d’Italia si danno appuntamento tra le vie del centro di Cremona dal 12 al 20 novembre per la ‘Festa del Torrone’ 2022, storica manifestazione giunta alla quindicesima edizione.

L’evento è stato presentato a Milano, Palazzo Pirelli, alla presenza tra gli altri degli assessori regionali Stefano Bolognini (Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Mode) e del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi.

Nove giorni interamente dedicati al dolce di Natale per eccellenza. Dal torrone friabile a quello morbido, alle mandorle o alla nocciola. L’iniziativa è promossa dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona con il contributo di Regione Lombardia.

Festa Torrone 2022 valorizza prodotto lombardo

“La ‘Festa del Torrone’ – afferma Bolognini – rappresenta una grande occasione per ‘celebrare’ uno dei tanti tesori enogastronomici della nostra regione. Un prodotto storico che è al 100% locale e lombardo. E che, come Regione, puntiamo a valorizzare sempre di più utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale e marketing territoriale a nostra disposizione. La Lombardia e l’Italia, del resto, possiedono un patrimonio ineguagliabile di eccellenze Made in Italy. Ed è quindi fondamentale aumentarne in misura sempre maggiore la promozione, anche amplificando la comunicazione di grandi eventi come la Festa del Torrone e facendone da cassa di risonanza”.

Torrone brand simbolo del ‘Made in Lombardia’

“Le tradizioni enogastronomiche lombarde – sottolinea Magoni – rappresentano un driver fondamentale per il turismo dei territori. In tal senso, la ‘Festa del Torrone’ è l’esempio lampante di come un prodotto tipico del Cremonese possa diventare un brand simbolo del Made in Lombardia nel mondo. Capace di veicolare profumi e sapori tradizionali. E farli diventare un tratto identitario delle nostre terre. Il turista ormai ha modificato l’approccio alla destinazione. Ed è alla ricerca di esperienze uniche, sensazioni da ricordare e che lo riportino a vivere momenti indimenticabili. In tal senso, il torrone funge da elemento attrattivo per la nostra Lombardia, in grado di coinvolgere migliaia di visitatori che accorrono a Cremona per assaggiare una chicca realizzata secondo la ricetta tradizionale tramandata di generazione in generazione. L’arte culinaria lombarda si conferma, dunque, fondamentale per valorizzare le eccellenze locali. E per amplificare l’attrattività turistica dei nostri territori”.

mac

Qui il programma completo: www.festadeltorrone.com