La biodiversità in Lombardia è l’argomento che ha dato il via, all’interno del Parco Nord Milano, alla XVII edizione del ‘Festival della biodiversità’. Organizzato da Fondazione Lombardia per l’ambiente (Fla) è in collaborazione con Regione Lombardia e il Progetto Life Gestire2020. Presenti anche il direttore della Fondazione, Fabrizio Piccarolo; il presidente del Parco Nord Milano, Marzio Marzorati, e il sindaco di Cormano, Luigi Magistro.

Parco Nord Milano, XVII Festival della biodiversità

L’incontro ha avuto come tematica principale le azioni di carattere scientifico intraprese dall’Osservatorio regionale della biodiversità. Lo studio, in collaborazione, tra gli altri, con Parco Monte Barro-Cfa (Centro flora autoctona), Centro nazionale Carabinieri biodiversità ‘Bosco Fontana’, Ersaf e Arpa Lombardia.

“Parlare di biodiversità – ha detto l’assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi – significa attuare azioni concrete per la tutela degli ecosistemi, per il monitoraggio delle specie aliene e contribuire al benessere dei cittadini. Questo è un compito che, come Regione Lombardia, ci siamo imposti perché la biodiversità risulta essere sempre più minacciata a livello globale”.

Osservatorio regionale biodiversità

“Il ruolo dell’Osservatorio regionale – ha aggiunto – risulta quindi essere sempre più strategico. Fornisce infatti il supporto tecnico-scientifico necessario per sviluppare politiche di tutela della biodiversità grazie ad una stretta collaborazione con il mondo accademico. Coinvolge inoltre una rete territoriale fatta da esperti, associazioni, gruppi di volontariato e personale tecnico degli enti gestori”.

I dati

Sono oltre 400.000, infatti, i dati faunistici e floristici raccolti nell’ambito dell’attività ultra-decennale dell’Osservatorio Regionale della Biodiversità, il tutto raccolto in un unico database. Queste informazioni sono disponibili liberamente attraverso una funzione di ricerca, direttamente dal sito dell’Osservatorio.