Sinergie tra Lombardia e Renania, incontro in Regione con ministro Schmitt

“Rafforzare le relazioni economiche esistenti tra la Lombardia e la Renania-Palatinato creando anche nuove opportunità per future collaborazioni”. Così Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, sintetizza il significato dell’incontro avvenuto oggi a Palazzo Lombardia con il ministro del territorio tedesco della ‘Renania-Palatinato’, Daniela Schmitt, competente per i settori dell’economia, dei trasporti, dell’agricoltura e della viticoltura.

All’incontro tra Regione Lombardia e rappresentanti della Renania erano presenti gli assessori Guidesi e Lucente

Presenti anche gli assessori regionali Franco Lucente che ha evidenziato “quanto sia importante il confronto con realtà internazionali, anche e soprattutto per conoscere modelli ed esperienze sostenibili in settori strategici come quelli della mobilità e dei trasporti” e Guido Guidesi secondo cui “dialogare con partener che nel panorama europeo assumono un alto valore strategico sia particolarmente utile per il nostro sistema imprenditoriale”.

“Con la Renania-Palatinato – aggiunge il sottosegretario Cattaneo – esiste già una solida base su cui lavorare. Con questi territori, infatti, l’Italia è al quinto posto per le esportazioni e al quarto per le importazioni. La Lombardia, locomotiva trainante dell’intero Paese, assume un significato particolare in questo tipo di relazioni. Proprio per questo, con il ministro Daniela Schmitt abbiamo condiviso una ‘road map’. Obiettivo rendere ancora più forte il nostro dialogo in settori strategici. Tra questi lo sviluppo economico, la ricerca, l’agricoltura e il turismo”.