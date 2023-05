Il 22 maggio è la Giornata mondiale della Biodiversità. Istituita nel 2000 dalle Nazioni Unite, ha tra gli obiettivi quello di aumentare la consapevolezza del rispetto dell’ecosistema.

“La protezione dell’ambiente e degli animali – afferma l’assessore al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi – è una delle priorità di Regione Lombardia. Da tempo investiamo per la tutela della biodiversità che rappresenta uno degli strumenti chiave per il raggiungimento della sostenibilità”.

Giornata mondiale della biodiversità 2023

Il tema della giornata mondiale per il 2023 è ‘Dall’accordo all’azione: ricostruire la biodiversità’. Tra i progetti che Regione Lombardia sta realizzando, ricordiamo gli incontri di formazione per le comunità dell’area alpina nell’ambito del progetto europeo ‘Life Wolfalps’. Non va dimenticata neppure la partecipazione a ‘NatConnect 2030′ in qualità di capofila. Il progetto prevede, in particolare, un finanziamento di 46 milioni di euro con linee strategiche che comprendono il ripristino ecologico di habitat e specie di interesse, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione dell’impatto delle specie aliene invasive.

Sono anche in corso, di concerto con la Commissione Europea, i lavori per organizzare l’ ‘European Business Nature Summit 2023’. Il focus sarà su economia e biodiversità. L’obiettivo è infatti quello di mettere in contatto il mondo produttivo con la valorizzazione della biodiversità.

“La biodiversità – conclude l’assessore – non è un concetto astratto e ne abbiamo la dimostrazione ogni giorno. Rappresenta infatti la varietà di tutte le forme di vita presenti intorno a noi. Per questo è fondamentale tutelarla. Tutti quindi possono contribuire, anche con piccoli gesti quotidiani, il rischio è vederla progressivamente scomparire, privandoci di un patrimonio inestimabile”.