Fontana a Festival Regioni: con ‘modello-Lombardia’ primati in export e PIL

“Il ‘modello-Lombardia’, basato su una solida collaborazione tra pubblico e privato, ha prodotto e continua a produrre risultati importanti. Siamo la prima, tra le Regioni italiane, per export di prodotti Made in Italy e la nostra attenzione è sempre più rivolta all’innovazione tecnologica e alla ricerca”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Bari, nell’ambito del Festival delle Regioni, all’evento ‘Azzeriamo le distanze: strategie e politiche pubbliche per attrarre i mestieri del futuro’.

“I progetti milanesi di MIND e del Parco dei gasometri della Bovisa, luoghi in cui l’innovazione è assoluta protagonista ha aggiunto il governatore lombardo -, sono esempi concreti di come la Lombardia sia sempre più attrattiva per le nuove generazioni di ogni parte del mondo”.

Al Festival Regioni il ‘modello-Lombardia’

Il governatore ha anche evidenziato al Festival delle Regioni che la Lombardia, con il suo ‘modello’, a confronto con i 27 Paesi UE, occupa la decima posizione per PIL pro-capite (48.175), “ciò significa – ha spiegato – che, se fossimo uno Stato sovrano, il PIL pro-capite lombardo sarebbe leggermente inferiore a quello di Germania (49.520) e Finlandia (49.000) e ampiamente sopra a quello francese (41.330)”.

Forte crescita post pandemia

“Nel nostro territorio – ha aggiunto Fontana – si è registrata la più forte crescita economica rispetto al pre-pandemia, con +4,6% di PIL tra il 2019 e il 2023. Affiancata dalla più consistente riduzione della disoccupazione, con -23,3% di disoccupati. Sempre tra il 2019 e il 2023”.

Lombardia ha ruolo centrale

“Una Lombardia, dunque – ha concluso il presidente – che riveste un ruolo centrale a livello nazionale e internazionale. Questo proprio grazie a strategie e politiche che riescono a cogliere le opportunità offerte dal mercato. Il tutto senza mai perdere di vista quelli che sono i punti fermi consolidati del territorio”.