Sicurezza sul lavoro, Regione Lombardia tra formazione e prevenzione

Regione Lombardia, in occasione della Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (SSL) ha organizzato una serie di iniziative finalizzate alla promozione della cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. In piazza Città di Lombardia l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha inaugurato un’area con stand tematici e attività esperienziali dedicate principalmente agli studenti delle scuole superiori e ai tecnici della prevenzione. Presente anche il direttore generale dell’Inail Marcello Fiori. La fiera prevede vari stand, tra i quali, Areu, Inail, Università e altri soggetti istituzionali coinvolti nella promozione della sicurezza sul lavoro. Gli eventi sono in collaborazione con i Servizi di Prevenzione delle ATS e le Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) presenti sul territorio.

Obiettivi dell’iniziativa

L’obiettivo principale di questa settimana è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle attività di prevenzione negli ambienti lavorativi per ridurre infortuni e malattie professionali. L’iniziativa si rivolge a lavoratori, datori di lavoro, istituzioni, parti sociali, cittadini e studenti, con un focus speciale sulla formazione delle nuove generazioni.

Assessore Bertolaso: promuovere una cultura diffusa della sicurezza

“Come Regione Lombardia siamo costantemente impegnati nella lotta contro infortuni e malattie professionali attraverso la pianificazione di attività di prevenzione, in linea con gli obiettivi del Piano Socio Sanitario Regionale. Grazie al Sistema Integrato di Prevenzione, che coinvolge istituzioni, associazioni datoriali, sindacali e sanitarie, ci poniamo l’obiettivo di ridurre gli incidenti sui luoghi di lavoro e di promuovere una cultura diffusa della sicurezza. Una delle priorità di Regione Lombardia è promuovere la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro già a partire dalle scuole”.

Marcello Fiori (Inail): occasione per riflettere su questa delicata tematica

“Con grande orgoglio inauguriamo la Settimana Europea per la Sicurezza sul Lavoro in Lombardia, occasione per riflettere su questa delicata tematica. I dati Inail evidenziano un lieve calo degli infortuni denunciati rispetto allo scorso anno, ma il nostro impegno deve continuare. Progetti come ‘In Lombardia la sicurezza stradale’ e il protocollo per la legalità e la sicurezza dei cantieri per Milano-Cortina 2026 sono esempi concreti della collaborazione tra Inail e Regione Lombardia. La formazione e la prevenzione restano centrali per tutelare lavoratori e futuri professionisti.”

Massimo Lombardo (Areu): un investimento nel futuro dei nostri ragazzi

“La sicurezza in tutte le situazioni – ha spiegato il direttore generale di Areu, Massimo Lombardo – non solo sulla la strada che spesso è il nostro primo punto di intervento, ma anche sui luoghi di lavoro, va sempre messa al primo posto. Questo è un cambio culturale e un investimento nel futuro soprattutto dei nostri ragazzi. E Areu oggi vuole offrire agli studenti la testimonianza di chi, tutti giorni, è concretamente in campo a tutela della salute”.

Programma Settimana Sicurezza e Salute luoghi di lavoro

Dal 21 al 25 ottobre sono previsti convegni rivolti ai professionisti della prevenzione, durante i quali si discuteranno temi cruciali come la sicurezza delle macchine, l’igiene industriale, i Piani Mirati di Prevenzione e la promozione della qualità della sorveglianza sanitaria. Saranno presentati progetti innovativi, tra cui la promozione della “Total Worker Health” e iniziative di formazione sulla sicurezza per studenti e lavoratori.

Gli appuntamenti

Qui di seguito il link con l’elenco delle iniziative

I premiati

Nel corso dell’incontro sono stati premiati gli studenti dell’I.I.S. Caterina da Siena di Milano per la realizzazione di murales sulla sicurezza e la salute sul lavoro. Presentati anche i cortometraggi ‘Alle prime luci del giorno’, tratto da ‘Storie di infortunio’, realizzato da ATS Brescia e ‘Sicuri, ogni giorno’ realizzato da ATS Val Padana.