Fine vita, Fontana: fondamentale conoscere aspetti della legge in Consiglio

“Ho sempre pensato che su temi etici di una rilevanza così importante ognuno di noi debba affidarsi alla propria coscienza. Nel caso specifico, ritengo che l’obiettivo debba essere quello di applicare la sentenza della Corte Costituzionale comprendendone i contenuti”. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, sul tema della proposta di legge regionale sul fine vita dopo aver incontrato, a Palazzo Lombardia, Marco Cappato e Cristiana Zerosi, rispettivamente esponente nazionale e coordinatrice milanese dell’Associazione ‘Luca Coscioni’.

Illustrata proposta di legge regionale sul fine vita

Durante l’appuntamento, Cappato e Zerosi hanno illustrato al governatore la proposta di legge regionale elaborata dall’Associazione ‘Luca Coscioni’ per regolamentare l’aiuto medico alla morte volontaria. Una proposta che passa attraverso un percorso medicalmente assistito, con controlli necessari in tempi certi, adeguati e definiti. Un provvedimento che è al vaglio delle Commissioni e che approderà nell’Aula del Consiglio regionale per il suo esame finale.

L’obiettivo dell’incontro

“Un incontro – ha aggiunto Fontana – finalizzato in modo particolare a identificare con precisione le prescrizioni dettate dalla Corte Costituzionale in materia. Ciò per salvaguardare da un lato il diritto del singolo cittadino e, dall’altro, garantire al personale sanitario la legittimità e la certezza dei comportamenti da assumere”.

L’attenzione dell’Aula

“Confido, dunque, che nell’esame del provvedimento, l’Aula focalizzi la propria attenzione su questo aspetto” ha concluso Fontana.