Il governatore della Florida De Santis a Palazzo Lombardia da Fontana

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricevuto, al 35° piano di Palazzo Lombardia, il governatore della Florida, Ron De Santis, in Italia per una missione economico-commerciale.

All’appuntamento hanno preso parte per la Regione il sottosegretario alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo e gli assessori Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Franco Lucente (Trasporti e alla Mobilità sostenibile).

La delegazione statunitense era composta dal segretario al Commercio J. Alex Kelly, dal segretario di Stato Cord Byrd e dal segretario ai Trasporti Jared W Perdue.

“Un’occasione di rilevanza strategica particolarmente importante – ha commentato il presidente Fontana – . Grazie alla quale potremo rendere, reciprocamente, ancora più solidi i rapporti tra Lombardia e Stati Uniti e in particolare con la Florida. Abbiamo condiviso la possibilità di intensificare gli scambi commerciali e stringere ulteriori collaborazione in settori strategici quali la ricerca e l’innovazione“.

Firmato memorandum Besta-Florida University

E in questa direzione va il memorandum firmato, a margine del bilaterale, tra Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e The Florida International University Board of Trustees che prevede lo sviluppo di collaborazioni tra l’istituzione lombarda e quella americana su temi scientifico-sanitari.

Lombardia-Florida potenze economiche regionali

“Abbiamo proposto al governatore De Santis e ai rappresentanti del Governo della Florida di lavorare insieme per arrivare alla formulazione di un accordo tra Lombardia e Florida. La Lombardia, per PIL, in una classifica dei Paesi dell’Unione Europea, occuperebbe la decima posizione. Mentre la Florida è tra gli Stati economicamente più rilevanti degli Usa, con cifre che la pongono al 15° posto a livello mondiale. Una collaborazione più stretta tra queste due potenze economiche ‘regionali’ potrà essere solo essere vantaggiosa per entrambe”.

Il governatore De Santis, poi, ha dimostrato grande interesse anche verso il sistema economico-produttivo e per le nostre potenzialità turistiche. Con grande attenzione per i laghi e le montagne, oltre che nei confronti del patrimonio culturale della nostra regione.