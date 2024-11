Residenze universitarie, da Regione fondi per realizzarle e riqualificarle

La Regione mette in campo risorse per contribuire alla realizzazione e alla riqualificazione delle residenze universitarie, sostenendo 7 progetti presentati dagli atenei lombardi.

Proprio grazie al supporto regionale, queste iniziative sono riuscite a ottenere un punteggio aggiuntivo nella graduatoria nazionale stilata da Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

Il provvedimento, promosso dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, cofinanzia con 836.000 euro i primi 7 progetti presentati dal sistema universitario lombardo in posizione utile nella graduatoria ministeriale.

Ulteriori proposte potranno essere finanziate, seguito dello scorrimento delle graduatorie del bando nazionale da parte del MUR, con le risorse già stanziate da Regione Lombardia.

Sostegno agli atenei lombardi

“Come Regione – sottolinea Franco – sosteniamo gli atenei lombardi rispetto all’obiettivo di implementare e migliorare l’offerta di edilizia universitaria, così da rispondere in maniera sempre più concreta alle necessità abitative degli studenti”.

Risposta a tutto campo sulle politiche abitative

“Incrementare la disponibilità e la qualità degli alloggi universitari – prosegue Franco – significa aiutare ragazzi che effettuano il percorso formativo nel nostro territorio ma faticano a trovare una soluzione in affitto sul mercato privato. È un’operazione che guarda al diritto allo studio e alla valorizzazione delle nostre università, le quali, in questo modo, possono diventare ulteriormente attrattive a livello nazionale e internazionale. Potenziare le residenze universitarie va nella direzione auspicata dalla ‘Missione Lombardia’, il piano regionale per le politiche abitative che vuole offrire risposte a tutto campo sul tema della casa”.

La ripartizione dei fondi

Di seguito l’importo del contributo regionale, con relativo cronoprogramma, per i 7 progetti lombardi ammessi al bando ministeriale.

Milano

– Università Commerciale Bocconi: intervento in via Spadolini 12A a Milano (75.000 euro). I lavori sono terminati da poche settimane.

– Università degli Studi di Milano: intervento in via Attendolo Sforza 8 a Milano (114.340 euro). Secondo il cronoprogramma i lavori si concluderanno nel febbraio 2026.

– Politecnico di Milano: intervento Goccia lotto 2A Campus Bovisa Nord a Milano (152.454 euro). In base al cronoprogramma i lavori partiranno a fine aprile 2025 per concludersi a fine febbraio 2027.

– Università Cattolica del Sacro Cuore: intervento nuovo collegio Ludovicianum via San Vittore 35 (152.454 euro). In base al cronoprogramma i lavori partiranno nel febbraio 2025 per concludersi nell’aprile 2027.

Pavia

– Fondazione Collegio universitario S. Caterina da Siena: intervento in via San Martino 17A Collegio S. Caterina a Pavia (75.000 euro). Il cronoprogramma prevede che i lavori si concluderanno a fine maggio 2025.

– Ente per il diritto allo studio dell’Università di Pavia: intervento nuova residenza ex Mondino Nord in via Palestro a Pavia (152.454 euro). I lavori partiranno nel dicembre di quest’anno per concludersi da cronoprogramma entro fine 2026.

Varese

– Università degli Studi dell’Insubria: intervento in via Cairoli 6/14 a Varese (114.340 euro). I lavori, partiti nelle scorse settimane, si concluderanno da cronoprogramma nel giugno 2026.