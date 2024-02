La giunta regionale ha destinato 7,6 milioni per la manutenzione delle strade provinciali del Pavese. “L’impegno di Regione Lombardia – ha commentato l’assessore Elena Lucchini – è costantemente orientato a sostenere le istituzioni territoriali e a migliorare la vita dei nostri cittadini e delle nostre comunità. Ancora una volta, siamo a fianco delle amministrazioni provinciali per supportare i tanti interventi strategici su ponti, viadotti e infrastrutture stradali. Il sostegno della nostra Regione alla manutenzione delle arterie provinciali riafferma l’importanza di un lavoro sinergico tra i diversi livelli di governo. E’ fondamentale per la gestione efficace del territorio e la sicurezza dei suoi abitanti”.

Per quanto riguarda la provincia di Pavia, gli interventi riguarderanno:

1 Area Pavese: Manutenzione straordinaria della pavimentazione e sistemazione delle banchine stradali sulle SPexSS 35 e SPexSS 234.

2 Area Lomellina: Manutenzione straordinaria della pavimentazione e sistemazione delle banchine stradali sulle SP 206, SP 193bis, SP 28, SP 194, SP 197, SP 183.

3 Area Oltrepo 1: Manutenzione straordinaria della pavimentazione e sistemazione delle banchine stradali sulle SP 90, SP 196, SP 207.

4 Area Oltrepo 2: Manutenzione straordinaria della pavimentazione e sistemazione delle banchine stradali sulle SP 189, SP 201, SP 73.

“Voglio ringraziare – ha aggiunto l’assessore Lucchini – sia il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi per l’attenzione riservata al nostro territorio, testimoniata dal lavoro congiunto con l’amministrazione provinciale e concretizzato con uno stanziamento importante che permetterà di intervenire, in tempi brevi, su criticità decennali del nostro sistema viario”.