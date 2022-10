Montagna, assessore Sertori: oltre 11 milioni di euro per lo sviluppo

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha approvato le modalità e i criteri per la destinazione a favore dei territori montani di 11 milioni di euro, finanziati per 9.006.908 euro dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) nazionale a cui si aggiungono 1.994.000 euro attraverso il Fondo Regionale montagna di Regione Lombardia.

Il fondo per lo sviluppo della montagna della Lombardia

Il fondo è finalizzato alla promozione e alla realizzazione di interventi per la salvaguardia, contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome.

La premialità per i territori montani

“Grazie allo stanziamento delle risorse regionali pari a 1.994.000 euro attraverso il Fondo Regionale montagna – dichiara l’assessore Sertori – Regione Lombardia ha avuto altresì accesso, nell’ambito del riparto del Fondo nazionale alla premialità dell’ulteriore 20% delle risorse, confermando la specifica attenzione ai territori montani che ha caratterizzato la legislatura”.

Le azioni in programma

In questa prima fase attraverso il trasferimento delle risorse statali si prevede di attuare tre azioni.

Azione 1: Green Communities

Misure di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani anche attraverso la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities. Stanziati 400.000 euro.

“Attraverso questa misura – spiega Sertori – si vuole incentivare la nascita di comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio”.

Azione 2: bando bacini

Un bando per la realizzazione e il recupero di bacini e invasi, anche a supporto dell’attività agricola (malghe e alpeggi) e ricettiva (rifugi) di montagna, finalizzati alla raccolta, all’incanalamento e alla gestione delle acque meteoriche per contrastare fenomeni di scarsità idrica. La misura sarà predisposta entro 6 mesi dall’accertamento delle risorse e potrà avere come beneficiari sia soggetti pubblici che soggetti privati. Stanziati 5.600.908 euro.

“L’estate 2022 – commenta Massimo Sertori – è stata caratterizzata dalla siccità peggiore degli ultimi 70 anni. In particolare, il territorio regionale ha presentato una condizione di deficit idrico generalizzato. Caratterizzato da assenza di consistente risorsa nivale nel periodo invernale e da persistente deficit di precipitazioni atmosferiche nel periodo primaverile. In questa ottica l’azione strutturale prevista intende fornire un supporto permanente al contrasto dei fenomeni di scarsità idrica dei territori montani”.

Azione 3: bando terrazzamenti

Un bando per la realizzazione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di terrazzamenti e muretti a secco caratteristici del paesaggio montano. La misura, che verrà predisposta entro quattro mesi dall’accertamento delle risorse, potrà avere come beneficiari sia soggetti pubblici che soggetti privati. Stanziati 5.000.000 euro.

“Questa azione – sottolinea l’assessore Sertori – vuole essere in continuità con l’iniziativa promossa nel 2020 dal mio Assessorato, il ‘Bando per l’erogazione di contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano – bando terrazzamenti 2020‘.

