Presidente Fontana presenta programma: al lavoro per sviluppo sostenibile

Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha chiuso il dibattito in Consiglio regionale sul programma relativo ai prossimi 5 anni di legislatura: lavoriamo insieme per lo sviluppo sostenibile.

“Il Consiglio regionale è il luogo della democrazia e per questo ribadisco, ancora una volta, che sarà mia cura ascoltare ogni istanza che sarà proposta con l’obiettivo di dare risposte a tutti i territori della Lombardia”.

Il presidente Fontana presenta il programma: al centro lo sviluppo sostenibile

Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in sede di dichiarazione finale al termine della presentazione e discussione in Consiglio regionale del programma per la XII legislatura.

Fontana , ascolterò maggioranza e opposizione

“Sono convinto – ha sottolineato – che tutte le osservazioni verranno valutate e riceveranno la dovuta attenzione. Voglio però fare una ulteriore proposta per testimoniare la volontà e l’impegno all’ascolto in Consiglio. Illustrare in maniera approfondita ai capigruppo, sia di maggioranza che di opposizione, il documento del Piano regionale di sviluppo sostenibile”.

In Consiglio per condividere e formulare scelte

“Da parte nostra – ha concluso – nessun tipo di pregiudizio per ascoltare le richieste che arrivano da qualunque parte politica e da ogni area della Lombardia. L’ho detto in passato e lo ribadisco oggi, il Consiglio è il luogo in cui si dovranno condividere e formulare le scelte”.