Fontana: rivedere ruolo Province, così sono inutili, inefficienti e costose

“Una voce emerge in modo chiaro: bisogna rivedere la posizione delle Province perché, così come sono previste dalla ‘Legge Delrio’, sono inutili, inefficienti e costose”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della visita nelle ‘Aree Interne’ delle province di Lecco e Bergamo.

“Gli Enti locali – ha proseguito il governatore – a partire dai Comuni, sono i veri protagonisti amministrativi del nostro sistema. Sono loro che sul territorio devono concretizzare le attività. Noi, invece, come Regione, dobbiamo legiferare, programmare e controllare”. “Gli Enti locali, per un certo periodo – ha concluso Fontana – hanno rischiato di essere travolti dalle follie di riforme che, per fortuna, oggi si sono fermate”.

