Il governatore lombardo, Attilio Fontana, insieme all’assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, e al sottosegretario regionale con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi, Antonio Rossi, è in visita nei territori di Lecco ricompresi nella nuova Area Interna del Lario Orientale.

“L’Area Interna è uno strumento che serve a potenziare e ottimizzare gli investimenti, facendo sistema con gli enti locali. La precedente programmazione – ha evidenziato il presidente Fontana – prevedeva 4 ‘Aree interne’ in Lombardia. Noi ne abbiamo aggiunte altre 10, per un totale di 14, così da mettere a disposizione ulteriori risorse e progettualità su territori che necessitano di essere valorizzati. La parte lecchese di questa Area Interna ha caratteristiche differenti: Alta Brianza, Valle San Martino e Comuni che si affacciano sul Lario, ognuna con le sue specificità ed esigenze che Regione è pronta ad accogliere. I fondi per le Aree Interne si sommeranno a quelli già stanziati: col Piano Lombardia abbiamo finanziato infrastrutture strategiche. Similmente sono significativi i fondi messi in campo per la difesa del suolo. La giornata di ascolto è utile in particolare per costruire insieme un percorso concreto e condiviso”.

Sono 22 i Comuni della Provincia di Lecco inseriti dalla Regione Lombardia nella nuova Area Interna Lario Orientale, Valle San Martino e Valle Imagna, con l’obiettivo di mettere in campo nuove risorse e attivare una strategia di rilancio territoriale di concerto con gli enti locali.

La prima parte del tour istituzionale si svolge in provincia di Lecco, la seconda in provincia di Bergamo.

I Comuni lecchesi coinvolti nell’Area Interna ‘Lario Orientale, Valle San Martino e Valle Imagna’

L’Area Interna comprende i seguenti Comuni della Provincia di Lecco, per un totale di oltre 91.000 abitanti: Abbadia Lariana, Ballabio, Calolziocorte, Carenno, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Erve, Galbiate, Garlate, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Monte Marenzo, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

Le risorse previste

Il presidente di Regione e gli esponenti della Giunta regionale nel corso della mattinata hanno incontrato a Calolziocorte (LC), in località Lavello, sindaci e stakeholder del territorio per presentare la nuova ‘Agenda del Controesodo e la Strategia delle Aree Interne’, un piano di investimenti da definire con gli enti locali che beneficia di 196 milioni di euro di risorse europee e regionali (circa 14 milioni per ciascuna delle 14 Aree Interne).

Riqualificazione area lungolago a Civate

Il tour istituzionale è iniziato a Civate (Lecco), in Alta Brianza, dove Regione Lombardia nei giorni scorsi ha stanziato 900.000 per riqualificare l’area ‘Ex Mexico’ in località Isella, sulla sponda del Lago di Annone. Un’opera da 1,1 milioni di euro che vede la compartecipazione con 200.000 del Comune di Civate. In particolare, si prevede la ricostruzione di un edificio di due piani fuori terra da destinare in parte a sede di associazioni locali e in parte a bar/caffetteria e la riqualificazione dell’area esterna che comprende zona gioco per bimbi e percorso benessere/fitness.

“L’intervento nella zona del lungolago – ha sottolineato il presidente Fontana – è un esempio dell’impegno di Regione. Supportiamo gli enti locali e recuperiamo le risorse necessarie per migliorare il territorio, così da renderlo più vivibile a beneficio di residenti e turisti”.

Colle Brianza, la rigenerazione del borgo di Campsirago

La visita del presidente e degli esponenti della Giunta regionale è proseguita a Colle Brianza, in particolare nella località di Campsirago, dove Regione Lombardia ha stanziato 144.748 euro per il restauro di Palazzo Gambassi. Primo passo per la rigenerazione culturale, sociale e urbana del borgo brianzolo.

“Il Monte di Brianza è un territorio di notevole bellezza – ha chiosato il governatore – e interventi come quello di Campsirago possono rappresentare l’inizio di un’inversione di tendenza, contribuendo ad arginare lo spopolamento e attirando nuovi abitanti. La Brianza sa offrire anche angoli incantevoli come questo, luoghi da riscoprire e soprattutto rivitalizzare”.

Il santuario di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte

L’incontro con i rappresentanti del territorio si è tenuto nei pressi del Santuario di Santa Maria del Lavello, riaperto al pubblico grazie all’operato della Fondazione monastero di Santa Maria del Lavello, partecipata anche da Regione Lombardia. La Fondazione ha recentemente effettuato un lavoro di restauro dei locali e degli affreschi della chiesa.

Sertori: prosegue l’impegno di Regione Lombardia per i territori

“Prosegue l’impegno di Regione Lombardia per tutti i territori lombardi – ha commentato l’assessore e Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori – in primo luogo per quelli che presentano maggiori condizioni di fragilità. Il tour costituisce il punto di avvio del percorso che porterà Regione e questa area interna a definire servizi migliori e più efficienti”.

Sottosegretario Rossi: fare squadra per Olimpiadi 2026

“L’inclusione di 22 Comuni lecchesi in questa Area Interna – ha dichiarato il sottosegretario regionale con delega a Sport e Grandi Eventi, nonché coordinatore del tavolo territoriale di Lecco, Antonio Rossi – è un nuovo segnale di attenzione al nostro territorio, che da qui ai prossimi anni sarà interessato anche dagli investimenti legati alle Olimpiadi 2026. Occorre fare squadra e mettere in atto ogni azione utile per concretizzare queste opportunità”.

Il Piano Lombardia

Attraverso il Piano Lombardia sono stati assegnati al territorio lecchese oltre 134 milioni per la realizzazione di vari interventi. Dettagliatamente, i principali interventi che interessano l’Area Interna in questione:

Abbadia Lariana-Colico – PCIR 3 dell’Adda: itinerario cicloturistico: 14.844.884 euro.

Garlate: realizzazione di nuova rotatoria 200.000 euro.

Lecco: itinerario cicloturistico dell’Adda – Caviate-Bione 1.000.000 euro.

a Lecco: adeguamento dello svincolo del Bione 4.000.000 euro.

Lecco e Garlate: interventi di impiantistica sportiva 2.290.000 euro.

inoltre a Lecco: itinerario cicloturistica dell’Adda – Bione-Rivabella 810.000 euro.

Lierna: nuovo tombotto ferroviario di via Leopardi 140.000 euro.

Mandello del Lario: manutenzione straordinaria ponte di via Segantini 500.000 euro.

Linea MI-LC-Tirano: interventi e nuovi treni che interessano il lecchese: 70.200.000 euro.

Interventi infrastrutturali lacuali riferiti al solo territorio lecchese 2.900.000 euro.

Interventi sul trasporto pubblico locale riferiti al solo territorio lecchese 2.500.000 euro.

Opere di difesa del suolo

Il programma 2022-2026 di ‘interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici’ finanzia alcuni interventi localizzati nell’Area Interna ‘Lario Orientale, Valle San Martino e Valle Imagna’

regimazione idraulica/idrogeologica torr. Toscio a Civate e Valmadrera: 525.000 euro.

regimazione idraulica torrente Gallavesa a Vercurago – Lotto 2: 970.000 euro.

messa in sicurezza torr. Gandaloglio Colle Brianza-Dolzago – Lotto 3: 570.000 euro.

sicurezza versanti e regimazione vallette loc. Moregallo a Mandello: 1.000.000 euro.

Col ‘Bando dissesti’ sono stati inoltre finanziati interventi nell’Area interna nei Comuni di Calolziocorte, Carenno, Cesana Brianza, Civate, Erve, Galbiate, Garlate, Mandello del Lario, Monte Marenzo, Oliveto Lario, Valgreghentino e Vercurago. Totale 2.600.347 euro.

