Fontana con Valditara all’Istituto Salesiani: investiamo sulla formazione

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana visita col ministro Giuseppe Valditata l’Istituto Salesiani. “Far coincidere le proposte formative con le richieste del mercato, proprio come avviene qui, dove ogni ragazzo che si diploma trova immediatamente un lavoro qualificato”, questo, in estrema sintesi, il concetto, a cui continua lavorare Regione Lombardia, espresso oggi dal presidente Attilio Fontana in occasione della visita all’istituto ‘Opere sociali Don Bosco Salesiani’ di Sesto San Giovanni con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e con l’assessore regionale ai Giovani, Città metropolitana e Comunicazione, Stefano Bolognini.

“E per questo – ha aggiunto il governatore – investiremo una parte consistente dei nuovi fondi europei per ampliare ulteriormente l’offerta della formazione perché, come ha giustamente sottolineato anche il ministro Valditara, l’Italia su questo tema debba sicuramente fare di più”. Il presidente Fontana ha quindi puntualizzato come “la Lombardia a livello italiano sia comunque da considerarsi un’eccellenza paragonabile a quelle europee. Anche se, come in ogni settore, l’obiettivo è migliorare ulteriormente”. Attilio Fontana ha concluso la sua analisi ponendosi un nuovo obiettivo. “Bisogna puntare in maniera forte e decisa sulle famiglie e far comprendere loro che conciliare le richieste del mercato con un’istruzione tecnica è la strada giusta, affermando definitivamente il valore degli istituti professionali”.

“Fa veramente piacere – ha aggiunto l’assessore Bolognini – constatare che il ministro Valditara abbia scelto una scuola della Lombardia per questo suo incontro istituzionale tra gli studenti. Aver puntato su un istituto che fa della formazione il suo punto di forza ha per noi della Giunta regionale un significato ancor più rilevante. Infatti dall’inizio del nostro mandato consideriamo questo percorso scolastico importante e vincente”.

gal