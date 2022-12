La Lombardia per favorire la competitività delle piccole e medie imprese punta, ancora una volta, sul capitale umano e stanzia ulteriori 30 milioni di euro attraverso la misura ‘ Formazione Continua ‘.

‘Formazione Continua’ per le imprese della Lombardia

Questa misura, fortemente voluta dal presidente, voucher formativo del valore di 2.000 euro per singolo lavoratore per un massimo di 50.000 euro per ogni azienda richiedente. L’impresa è libera di personalizzare ogni singolo voucher e utilizzarlo per il percorso formativo più in linea con le esigenze dell’impresa. Questa misura, fortemente voluta dal presidente, Attilio Fontana , e dall’assessore Melania Rizzoli , restituisce ogni anno numeri eccezionali e mette a disposizione delle aziende undel valore di 2.000 euro per singolo lavoratore per un massimo di 50.000 euro per ogni azienda richiedente. L’impresa è libera di personalizzare ogni singolo voucher e utilizzarlo per il percorso formativo più in linea con le esigenze dell’impresa.

“L’obiettivo di Regione Lombardia – spiega il presidente Fontana – è stare al fianco delle aziende e dei lavoratori affinché stiano al passo con l’evoluzione del mercato del lavoro attraverso una formazione senza limiti, che permetta un potenziamento delle skill e una maggiore competitività delle aziende”.

L’importanza di formare il personale delle imprese

“‘Formazione Continua’ – commenta l’assessore regionale al Lavoro e Formazione, Melania Rizzoli – è la nostra misura ‘madre’. Il futuro sarà infatti sempre di più ‘Lifelong Learning’, ovvero un processo fluido e costante di apprendimento in linea con i cambiamenti economici e sociali. Uno strumento con cui garantiamo alla forza lavoro di essere in anticipo rispetto al futuro, così da non lasciare indietro nessun lavoratore e nessuna lavoratrice”.

L’apertura delle domande è prevista per il 13 dicembre.

La misura, dedicata alle piccole e medie imprese, ha già permesso a più di 100.000 lavoratori di migliorare le proprie competenze. In tutto il territorio lombardo, sono più di 10.000 le aziende che hanno potuto scegliere i migliori corsi di formazione per il proprio capitale umano.

“Sappiamo tutti che il mercato del lavoro cambia rapidamente – conclude Melania Rizzoli – per questo abbiamo dato alle aziende la possibilità di scegliere. Sono loro che sanno cosa accadrà nei prossimi anni”.