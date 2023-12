Montagna, Sertori: 26 milioni a progetti Lombardia, risorse per territorio

Da Regione Lombardia, su proposta dell’assessore a Montagna ed Enti locali Massimo Sertori, via libera all’individuazione delle modalità di impiego delle risorse statali del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) 2023 e pari a complessivi 26.730.157 euro.

Per la montagna della Lombardia 26 milioni con Fosmit 2023

“Per i nostri territori montani lombardi – dichiara l’assessore Sertori – i finanziamenti del Fosmit 2023 rappresentano una grande opportunità. Questo nell’ottica di favorire crescita e sviluppo nel pieno rispetto dell’ambiente e dello sviluppo che si coniughi non solo con la sostenibilità, ma anche con le tradizioni locali”.

Risorse del Fosmit 2023

Le risorse Fosmit 2023 serviranno per attuare iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori, nonché a incentivare la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile.

Fondi per Patti Territoriali, itinerari turistici e rifugi

“Cofinanzieremo in continuità con le politiche attualmente in atto in Regione Lombardia – spiega Sertori – i Patti Territoriali che rientrano nella legge regionale 40/2017 e sosterremo azioni volte a valorizzare itinerari escursionistici e turistici nonché la realtà dei rifugi di Lombardia. E cito qui il Bando Rifugi e gli impegni per la Rete Escursionistica Lombarda (Rel) con in campo anche Ersaf. Puntiamo ad attuare migliorie sui rifugi di proprietà della Regione Lombardia”.

Il ‘riparto’

“Ai Patti Territoriali – continua Sertori – destineremo ben 7 milioni di euro. Mentre ulteriori 10.723.249 euro saranno destinati al finanziamento di azioni volte a valorizzare itinerari escursionistici e turistici nonché la realtà dei rifugi di Lombardia. Infatti, 5 milioni disponibili per l’approvazione di un nuovo Bando Rifugi 2024. Ulteriori 3 milioni, quindi, sono destinati specificatamente a interventi di rifunzionalizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dei rifugi regionali. Cui si aggiungono altri 2.723.249 euro. Fondi per la progettazione e realizzazione di un’iniziativa volta alla valorizzazione di un itinerario della Rete Escursionistica lombarda di livello sovra provinciale”.

Bandi Dissesti e Terrazzamenti

“Finanzieremo, inoltre, azioni di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani attraverso la pubblicazione nel 2024 del Bando Dissesti – sottolinea l’assessore Sertori – e procederemo a incrementare ulteriormente la dotazione finanziaria del Bando Terrazzamenti. Ciò per attribuire risorse utili a esaurire la graduatoria già cofinanziata con risorse Fosmit 2022“. “Si tratta di due azioni – conclude l’assessore Massimo Sertori – che vedranno il coinvolgimento di Comunità montane, enti locali, Comuni interamente o parzialmente montani. Realizzando una virtuosa sinergia tra enti a favore delle nostre belle montagne”.

I fondi disponibili

Alle opere di prevenzione del dissesto idrogeologico si prevede di destinare 7.743.022 euro, mentre per l’incremento del Bando Terrazzamenti si prevede l’impiego di 1.263.885 euro.

Risorse nazionali e principio di autonomia

“Si tratta di risorse nazionali – conclude l’assessore Massimo Sertori – che, seguendo quel principio di autonomia applicato già per le grandi derivazioni idroelettriche, aiuteranno la montagna lombarda a crescere e chi vi vive e lavora avrà opportunità per il proprio futuro”.