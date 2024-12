A Palazzo Lombardia il talento di Frida Bollani Magoni in concerto

Un grande concerto di Frida Bollani Magoni ha incantato il pubblico che eri sera è accorso in Auditorium Testori di Palazzo Lombardia per ascoltare l’arte, l’estro e la genialità di una giovane artista, ventenne, ipovedente, che ha dimostrato anche in questa occasione il suo talento straordinario.

L’artista è stata invitata dall’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso ad esibirsi all’interno degli eventi del ‘Natale della Cultura’ che estendono le occasioni di intrattenime nto e di divertimento offerte ai cittadini che scelgono di trascorrere momenti di serenità con gli appuntamenti organizzati per ‘E’ Natale a Palazzo Lombardia’.

Frida Bollani Magoni elogia il piano con cui ha eseguito il concerto a Palazzo Lombardia

Le dita di Frida sui tasti del pianoforte presente in sala – “il migliore che abbia mai suonato in questi anni, ha dichiarato con soddisfazione l’artista durante la sua esibizione” – hanno spaziato da classici temi natalizi a sue personali interpretazioni di brani che sono entrati di diritto nella storia della musica italiana, da ‘Caruso’ di Lucio Dalla a ‘Vieni via con me’ di Paolo Conte fino alla suggestiva versione de ‘La cura’ di Franco Battiato.

Assessore Caruso: ci siamo conosciute alla Fiera Internazionale del libro di Francoforte

“Ci siamo conosciute a Francoforte in occasione della Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, in cui l’Italia nel 2024 è stata ‘Ospite d’onore’ – ha commentato l’assessore Caruso – e immediatamente, ascoltando Frida al pianoforte e apprezzandone la sensibilità e il talento, ho pensato che sarebbe stato un bellissimo regalo per i cittadini lombardi organizzare un suo concerto a Palazzo Lombardia”.

Detto, fatto.

“Siamo molto orgogliosi di ospitare giovani talenti qui da noi – ha aggiunto perché crediamo nei giovani e vogliamo incoraggiarli nell’ assecondare le loro vocazioni, favorire l’espressione dei loro talenti, disseminare di cultura i momenti di festa e di svago che accompagnano il periodo pre-natalizio”.

L’artista: grazie all’assessore Caruso e alla regione per questa meravigliosa opportunità

“Un pubblico molto ‘caldo’, che ha saputo superare la timidezza e cantare insieme a me alcuni brani che, insieme ad altri, più natalizi – ha evidenziato Frida Bollani – ho eseguito con piacere perché quella che sta arrivando è per me la più bella festa dell’anno, non solo per i regali ma anche per la sacralità che la contraddistingue. Sono ipovedente e la musica è il mio ‘modo’ di sentire, vedere, conoscere, distinguere i ’colori’ di ciò che mi circonda”.

“Ho suonato molto volentieri qui – ha detto ancora – e voglio ringraziare Regione Lombardia e l’assessore Caruso per questa meravigliosa opportunità”.