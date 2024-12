Crema, inaugurato il nuovo sottopasso stradale di viale Santa Maria

Aperto il 13 dicembre a Crema (CR) il nuovo sottopasso stradale in sostituzione del passaggio a livello di viale Santa Maria della Croce. L’opera, realizzata da Rfi e cofinanziata da Regione Lombardia, collega via Stazione a via Gaeta, ricuce il tessuto urbano diviso dalla ferrovia e consente di snellire il traffico stradale e ferroviario.

La riqualificazione

L’intervento si inserisce nel quadro di una complessiva riqualificazione della stazione ferroviaria di Crema con la creazione di un nodo di interscambio per gli utenti e un’attenzione particolare anche alla mobilità dolce, dato che nell’ambito del sottopasso è stata realizzata una corsia ciclopedonale rialzata, larga 2,50 metri, che assicura continuità e sicurezza a pedoni e ciclisti lungo l’intero tracciato.

Assessore Terzi: sinergia tra enti

“La giornata odierna – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – segna un nuovo inizio per la vivibilità di Crema. Il sottopasso, finalmente, consente di unire la città con ricadute positive sulla qualità della vita dei cremaschi, sulla viabilità, sulla sicurezza stradale e la regolarità del servizio ferroviario. L’intervento è uno dei tasselli del più ampio progetto di riqualificazione della stazione di Crema, che prevede il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, la promozione della mobilità integrata e intermodale e il miglioramento della qualità urbana della città nella zona della stazione. Un risultato raggiunto grazie alla fattiva collaborazione tra Comune, Rfi e Regione Lombardia, il cui contributo ha rappresentato l’opportunità per raggiungere l’obiettivo di soppressione del PL con tempistiche certe”.

L’opera

Il sottopassaggio che interessa la linea ferroviaria Cremona–Treviglio è stato realizzato con un monolite in cemento armato di circa 10,5 metri di larghezza, 5,9 metri di altezza e 21 metri di lunghezza, con due impalcati, a monte e a valle, di circa 8 e 14 metri, per una lunghezza complessiva di circa 43 metri, ed è dotato di un impianto di illuminazione a Led di ultima generazione.

I finanziamenti

L’investimento pari a 10 milioni di euro deriva per il 4,7 milioni di euro da Rfi e per il 5,3 milioni di euro dal Comune di Crema, di cui 1,7 milioni di fondi trasferiti dalla Regione Lombardia attraverso il Patto per la Lombardia.

Il sostegno di Regione

L’assessore Terzi nel 2018, rispondendo a una richiesta di aiuto da parte dell’allora sindaco di Crema Stefania Bonaldi, riuscì a recuperare fondi aggiuntivi sbloccando una situazione di empasse e consentendo ai soggetti interessati di avviare le procedure per la realizzazione dell’intervento.

Sindaco Bergamaschi: grazie a Regione e Rfi

“Il sottopasso di Santa Maria – ha dichiarato il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi – rappresenta una pagina straordinaria della storia della città di Crema. Un’opera che per cinquant’anni ha segnato il dibattito cittadino. Con la riqualificazione della stazione ferroviaria, si è compiuto un primo passo importante anche nella direzione del potenziamento del trasporto pubblico con il nuovo hub degli autobus. Ora si è realizzato il sottopasso veicolare. Presto arriverà anche il ciclopedonale sul viale, a chiusura dell’ampia rigenerazione di tutto il quadrante guidata dal Comune di Crema, con il supporto di Regione Lombardia ed Rfi, che ringraziamo”.