Regione stanzia oltre 500.000 euro per la funivia Malnago-Piani d’Erna

Un contributo complessivo massimo di 519.476 euro per gli interventi di sostituzione delle funi portanti e il rifacimento teste fuse della funivia Malnago-Piani d’Erna, nel Lecchese, necessari a garantire la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto in condizioni di sicurezza. È quanto prevede lo schema di convenzione tra Regione Lombardia, Comune di Lecco e Agenzia TPL Bacino di Como, Lecco e Varese, approvato con una delibera di Giunta, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

“Continua l’impegno di Regione Lombardia – spiega l’assessore Lucente – per la riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti a fune destinati al trasporto pubblico locale. Il nostro obiettivo è garantire il corretto funzionamento delle funivie, in modo da renderle fruibili sia per coloro che le usano periodicamente per spostarsi sul territorio, sia per i tanti turisti che sempre di più affollano la nostra Lombardia”.

La conclusione degli interventi è prevista entro il 30 giugno 2025.

“Uno sforzo importante – conclude Lucente – che rientra in un piano di finanziamenti già avviato nel 2020. L’attività coinvolgerà nei prossimi mesi numerosi impianti a fune della Lombardia che necessitano di manutenzioni straordinarie”.

Fra gli impianti del trasporto pubblico locale per i quali sono in corso di valutazione per gli anni 2024-2025 ulteriori finanziamenti regionali a supporto degli enti pubblici proprietari vi sono le funivie di Albino-Selvino, di Margno-Pian delle Betulle e di Argegno-Pigra.