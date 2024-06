Visita istituzionale del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco, in via Messina a Milano.

Visita del Governatore nella sede dei Vigili del fuoco: elevata professionalità

Il governatore ha ringraziato i Vigili del fuoco per il loro impegno. “Siete amati e apprezzati dalla popolazione. Credo sia un orgoglio della nostra Regione – ha commentato – avere un corpo così ben organizzato. È una garanzia per i nostri cittadini sapere di poter contare, ahimè sempre più frequentemente, sul loro intervento. Sono bravissimi sia dal punto di vista tecnico, e per questo sono in continuo aggiornamento, sia dal punto di vista umano nel saper approcciare le angosce che le persone provano in certi momenti “.

Presentati dati sull’attività dei Vigili del fuoco nell’area di Milano

In occasione di questo incontro, al quale ha partecipato il direttore regionale Fabrizio Piccinini, il comandante provinciale Nicola Micele ha presentato alcuni dati relativi all’attività dei Vigili del fuoco svolta nel 2023 nell’area di Milano e dintorni: gli interventi di soccorso sono stati 28.669, circa 80 al giorno e con oltre 40.000 squadre coinvolte. Il tempo medio di arrivo sul posto è stato di 17 minuti circa.

A luglio 2023 effettuati 1.200 interventi di soccorso per maltempo

Per quanto concerne l’ondata di maltempo che ha coinvolto Milano e la provincia nel luglio 2023, sono stati effettuati 1.200 interventi di soccorso, con l’impiego di mille unità complessive e 35 mezzi. Per l’alluvione del maggio 2024 che ha coinvolto le zone del Milanese di Gessate e di Bellinzago, gli interventi sono stati oltre 300.