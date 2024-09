G7 Agricoltura, Beduschi: in Lombardia e Veneto agroalimentare olimpico

Martedì 24 settembre, a 500 giorni giusti dall’avvio delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina, le Regioni Lombardia e Veneto si sono incontrate e hanno condiviso le loro eccellenze agroalimentari nell’ambito del G7 Agricoltura ‘Divinazione Expo 24 – Agricoltura e Pesca’.

Un appuntamento svoltosi nel padiglione Tasting Northern Italy, nel corso di un evento che ha visto protagonisti i Consorzi di tutela dei prodotti di Valtellina DOP e IGP, oltre al Consorzio Grana Padano. Presenti l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, e l’assessore all’Agricoltura del Veneto, Federico Caner.

G7 Agricoltura, Lombardia e Veneto verso Olimpiadi invernali con loro prodotti

“All’interno dell’evento internazionale rappresentato dal G7 Agricoltura – ha detto l’assessore Beduschi – abbiamo offerto a tutti i visitatori una panoramica di quello che sarà l’anno olimpico. Con un connubio importante con i nostri prestigiosi prodotti della Lombardia e del Veneto unendo anche a livello agroalimentare le due Regioni partner nei Giochi invernali”. “Abbiamo fatto degustare – ha rimarcato l’assessore – i prodotti lombardi, e quelli veneti, ai tanti che si sono affollati nel nostro stand. Dando quindi loro appuntamento alle Olimpiadi 2026 che, per tutti noi, saranno occasione per mettere in vetrina la nostra fortuna. Mi riferisco alla nostra agricoltura di altissimo livello che produce interesse. Come dimostrato dai tanti visitatori venuti a degustare i prodotti lombardi in accoppiata con quelli del vicino Veneto”.

Interesse e gradimento crescenti

“Si è potuto notare anche qui a Ortigia – ha continuato l’assessore – un interesse sempre maggiore e un gradimento crescente per i prodotti lombardi”.

Olimpiadi vetrina unica e speciale

“Le Olimpiadi – ha concluso Beduschi – sono quindi un’occasione per tutti, anche per i piccoli produttori. Una straordinaria possibilità per farsi vedere e valere in un momento unico e una vetrina speciale”.