Fontana e Guidesi: manifestazione in linea con azioni per ripresa economica

Sottosegratario Rizzi: Regione sempre più sinonimo di internazionalizzazione

“Gastech rappresenta un’occasione importante di scambio e confronto tra i più grandi player del settore in un momento cruciale per la ripresa economica globale e il dibattito sulla transizione energetica”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Palazzo Pirelli, in occasione della sottoscrizione del protocollo che porterà a Milano, dal 5 all’8 settembre 2022, la 50ª edizione di Gastech, l’evento internazionale più grande al mondo dedicato all’industria energetica, in particolare a quella del gas.

La manifestazione

La manifestazione si svolgerà negli spazi del quartiere espositivo di Fiera Milano a Rho.

La vicinanza al mondo dell’industria energetica, oltre che l’accessibilità e la connessione diretta con i maggiori business centre per l’innovazione legati al settore, fanno infatti di Milano e della Lombardia, le location più adatte ad accogliere Gastech 2022.

Guidesi: buon auspicio

“Un’ottima notizia e un buon auspicio per Milano ha aggiunto Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia e tutta la Lombardia”. “Una manifestazione molto importante che, al di là delle presenze e dei visitatori, sarà fondamentale nell’ottica degli obiettivi di transizione energetica che abbiamo fissato e di tutta la nostra filiera di questo settore”.

Sottosegretario Rizzi: nel segno dell’internazionalizzazione

“Tutto il mondo sarà in Lombardia – ha quindi evidenziato Alan Rizzi, sottosegretario alla Presidenza per le Relazioni internazionali. Nel segno proprio di una internazionalizzazione che, in ogni settore e sempre più, continua infatti a caratterizzare il percorso della nostra Regione”.

Transizione energetica

La 50ª edizione di Gastech arriva in un momento cruciale in cui si guarda con estrema attenzione al tema della decarbonizzazione. Gastech si pone al centro di questa transizione energetica. Svolgendo un ruolo significativo nel contribuire a concentrare gli sforzi di governi e industria verso una conversione energetica che va in questa direzione.

Il mondo dell’industria del gas

Gastech è infatti l’evento internazionale più grande al mondo dedicato all’industria energetica, in particolare a quella del gas. Una catena di valore globale che presidia i comparti dell’LNG (gas naturale liquefatto), GPL (gas di petrolio liquefatto) e dell’industria di gas naturale e idrogeno. Un luogo di scambio, quindi, per rispondere alle sfide e alle esigenze che il settore energetico deve affrontare e sostenere. Si prevede che oltre 35.000 professionisti del settore parteciperanno alla 50ª edizione dell’evento nel 2022.

fsb