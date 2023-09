In occasione della festività di Santa Croce l’assessore di Regione Lombardia alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha partecipato, giovedì 14 settembre, alla Giornata organizzata dall’ASP Pavia presso l’Rsa ‘Pertusati’.

Premi ai dipendenti da 25 anni

Nel corso dell’evento premiati i diversi dipendenti con 25 anni di anzianità di servizio.

“A loro e a tutti i dipendenti della struttura – ha detto l’esponente della Giunta regionale – rivolgo un ringraziamento per l’impegno profuso con passione nel settore sanitario e socio-sanitario. Un grazie per l’impegno che mettono provvedendo all’assistenza, alla cura e alla riabilitazione di persone anziane e non autosufficienti”. “Un impegno – ha concluso Lucchini – che denota professionalità e sensibilità al servizio di chi è più fragile“.