Una, nessuna e centomila. Così si potrebbe riassumere la donna nella molteplicità dei suoi ruoli, di madre, moglie, lavoratrice, amica, sorella. Ed è questa essenza e questa molteplicità che ha voluto raccontare il leggendario Max Vadukul nella mostra fotografica ‘Through Her Eyes – Timeless Strength’, presentata oggi a Palazzo Lombardia, alla presenza dell’assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia Barbara Mazzali. La mostra sarà ospitata a Milano dal 18 settembre al 19 novembre 2023 presso il chiostro delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo.

Mazzali: la forza delle donne

“Parto dal titolo, ‘La forza senza tempo’, ed è quello che le donne sono: una grande forza, spesso silenziosa, a volte nascosta da un viso segnato da momenti difficili, dai quali sanno sempre di risorgere – spiega Barbara Mazzali -. La forza delle donne è unica ed emerge nei molteplici ruoli di madri, mogli, sorelle, amiche, lavoratrici, donne tenaci capaci, che affrontano con coraggio le sfide della vita. Sostenere le donne è quindi sempre un investimento per il futuro delle nostre comunità”.

“Alle porte della settimana della moda, e alla luce dei recenti fatti di cronaca, spesso agghiaccianti – aggiunge l’assessore – è quanto mai necessario ribadire la centralità della donna come pilastro insostituibile della nostra società, nelle sue diverse vesti. Urge però un grande lavoro di sensibilizzazione e cambio culturale per combattere la violenza contro le donne e le discriminazioni. Progetti come questo, che celebrano il ruolo e la forza della donna – conclude Mazzali – vanno esattamente in questa direzione”.

La mostra

Dopo il grande successo di Dubai, l’esibizione, costituita di 40 fotografie in bianco e nero di grandi dimensioni, arriva a a Milano. Dal 18 settembre al 19 novembre 2023 sarà al chiostro delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo.

Unica protagonista della mostra e musa ispiratrice di Vadukul, nella sua ultima ricerca artistica è l’eterea Top Model Ludmilla Voronkina Bozzetti. La modella è ritratta in quaranta scatti in bianco e nero.

Lo shooting si è tenuto all’interno di villa Gattoni a Meleti (Lodi), uno spazio congelato nel tempo. Luogo ideale per creare un racconto di ricordi senza tempo per Ludmilla. Gli spazi della villa sono stati ridisegnati in una chiave cinematografica dall’attento sguardo di Nicoletta Santoro, direttore artistico dello shooting, già Direttore Creativo di Town and Country, Direttore moda di Vogue China, collaboratrice di Vanity Fair US, Vogue Francia, Vogue Italia ed Egoiste.

In onore delle donne che l’esibizione prevede anche di destinare una foto-ritratto a favore della ricerca scientifica. Infatti, una delle opere sarà donata a Fondazione Veronesi che la metterà all’asta sulla piattaforma CharityStars. Il ricavato andrà a sostenere un progetto di ricerca d’avanguardia sui tumori femminili.

La mostra è patrocinata da Camera Nazionale della Moda Italiana e sarà inserita nel calendario degli eventi culturali della Milano Fashion Week.