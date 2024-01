Giornata Memoria 2024: imparare dal passato perchè non si ripeta mai più

“Giornata della Memoria 2024: è nostro dovere imparare dalle lezioni del passato, per fa sì che quanto accaduto non si ripeta mai più. Siamo chiamati a ricordare questo giorno non solo come capitolo conclusivo di una terribile barbarie, ma come monito per il presente e il futuro. La Shoah è stata una delle pagine più drammatiche della nostra storia”.

Lo ha affermato l’assessore di Regione Lombardia Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) alla cerimonia di deposizione delle corone davanti l’ex albergo Regina di Milano in occasione della XXIV Giornata della Memoria”.

Giornata Memoria 2024, uniti contro l’antisemitismo

“Ci troviamo tutti uniti contro l’antisemitismo, la discriminazione e ogni forma di intolleranza. Solo così, tutti insieme – ha concluso Comazzi – possiamo costruire un futuro capace di estirpare le radici dell’odio”.