A Palazzo Lombardia le celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Opera

Tutto esaurito per le iniziative previste a Palazzo Lombardia in occasione del ‘World Opera Day’. Dopodomani, venerdi 25 ottobre, i Teatri di OperaLombardia, in collaborazione con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali e con il sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, celebreranno la ‘Giornata Mondiale dell’Opera’ con due appuntamenti al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’.

La giornata si aprirà alle 17.30 con il laboratorio, dedicato ai più piccoli, ‘Gioca e canta con l’Opera: scopri la magia della lirica!’. Rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, il workshop offrirà un’esperienza interattiva per avvicinare i giovani all’opera. Un’occasione ludica e formativa per scoprire le melodie più celebri del repertorio operistico attraverso il gioco.

In serata, alle ore 20.30, il Belvedere ospiterà un concerto con una selezione di arie tratte dalle opere che compongono la stagione 2024/2025 del circuito OperaLombardia. Protagonisti della serata saranno i vincitori e finalisti del Concorso Internazionale AsLiCo per giovani cantanti lirici. Il pubblico potrà ascoltare brani di Puccini, Verdi, Bellini, Mozart e Giordano, interpretati dai soprani Suji Kwon e Alessia Merepeza, il tenore Kazuki Yoshida e il baritono Alfonso Michele Ciulla, accompagnati al pianoforte dal maestro Eric Foster.

Assessore Caruso: Giornata Mondiale dell’Opera valorizza il patrimonio culturale lombardo

“Siamo orgogliosi – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – di sostenere il circuito OperaLombardia che rappresenta un’eccellenza culturale della nostra regione e un punto di riferimento per la lirica a livello nazionale e internazionale. Iniziative come questa, che celebrano la Giornata Mondiale dell’Opera, sono fondamentali per promuovere l’arte dell’opera non solo tra gli appassionati, ma anche tra i più giovani, facendo sì che il patrimonio culturale lombardo continui a vivere e a essere apprezzato dalle nuove generazioni. La collaborazione tra i teatri del circuito, che coinvolge le città di Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Pavia, rappresenta un esempio virtuoso di come la cultura possa diventare un potente motore di crescita e coesione territoriale. Regione Lombardia continuerà a sostenere con convinzione progetti come questi che contribuiscono a valorizzare il nostro territorio, le nostre tradizioni e la nostra eccellenza artistica”.