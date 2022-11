Lombardia, al via i 191 progetti per gli under 35 del bando ‘Giovani Smart’

Assessore Bolognini: 885 comuni, enti e associazioni coinvolti in tutta la regione

Sono 191 i progetti rivolti ai giovani sostenuti e finanziati da Regione Lombardia tramite il bando ‘Giovani Smart’ (SportMusicaARTe) che, da oggi, potranno partire ufficialmente con le attività sui territori.

“Sette milioni di euro investiti da Regione per 191 progetti in tutta la Lombardia – annuncia l’assessore regionale allo Sviluppo città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini – sono dedicati alla partecipazione e all’inclusione sociale dei giovani con 885 comuni, enti e associazioni del terzo settore, che realizzeranno le attività o ne saranno coinvolti”.

“Questi sono i numeri finali del bando ‘Giovani Smart’ – precisa l’assessore – alle cui attività oggi abbiamo dato ufficialmente il via in un proficuo incontro a Palazzo Lombardia con capofila e partner dei progetti”.

Risposte concrete al disagio giovanile

“Il nostro bando – prosegue l’assessore – darà una risposta concreta alle difficoltà e al disagio che molti ragazzi stanno vivendo, anche come conseguenza del periodo pandemico. L’obiettivo che abbiamo ribadito, colto pienamente dai tanti partecipanti alla riunione, è quello di favorire il coinvolgimento, il protagonismo e l’aggregazione dei giovani sviluppando sul territorio attività legate allo sport, ai laboratori di cinema, alle performance musicali e di danza, al teatro e alla libera espressione del pensiero creativo. Ponendo, inoltre, una giusta e particolare attenzione ai giovani in situazioni di grande fragilità o con disabilità”.

Valorizzare la positività dei giovani

“Oggi occorre soffermarsi – conclude Bolognini – sui tanti spunti, idee, azioni che i giovani esprimono se messi nelle giuste condizioni per farlo. Non serve parlare di loro solo quando accadono fatti di cronaca negativi che li vedono coinvolti, perché ci sono tanti ragazzi e ragazze che vivono la loro quotidianità in maniera ‘normale’ e positiva. Questo è l’aspetto che dobbiamo maggiormente promuovere e valorizzare ed è anche uno dei messaggi, credo il più importante, che ho voluto dare durante l’incontro di oggi, in modo che possa essere declinato al meglio nelle attività che verranno svolte nei territori”.

I progetti finanziati suddivisi per provincia

La suddivisione dei progetti a livello provinciale ha preso come riferimento l’ambito territoriale di competenza, dove verranno realizzate le azioni e dove, di fatto, le attività avranno un impatto reale sui giovani. Di seguito il numero totale e il contributo regionale complessivo suddivisi per provincia dei 191 progetti finanziati.

Bergamo: 21 progetti (824.768 euro);

Brescia: 32 progetti (1.150.248 euro)

Como: 11 progetti (538.132 euro);

Cremona: 8 progetti (299.995 euro);

Lecco: 5 progetti (202.892 euro);

Lodi: 2 progetti (79.329 euro);

Mantova: 10 progetti (387.612 euro);

Milano: 57 progetti (1.789.826 euro);

Monza e Brianza: 15 progetti (582.418 euro);

Pavia: 8 progetti (313.744 euro);

Sondrio: 4 progetti (158.288 euro);

Varese: 18 progetti (675.810 euro).

La graduatoria completa è consultabile nella pagina dedicata al bando ‘Giovani Smart’ sul sito di Regione Lombardia.