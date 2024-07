“Le grandi stelle del ciclismo femminile si sfidano in un tragitto da Sirmione a Volta Mantovana, lunedì 8 luglio, mettendo sotto i riflettori del Giro Donne 2024 uno dei territori più vocati per il turismo del vino. Le colline Moreniche del Garda sono coperte da ettari di verdissimi vigneti e cantine aperte. Opportunità per offrire ai turisti gli straordinari prodotti di Lugana, vini e piatti tipici, garanzia di esperienze uniche”. Così Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, intervenuta alla conferenza stampa organizzata a Volta Mantovana (MN), per presentare una delle tappe mantovane del Giro d’Italia Donne 2024, competizione ciclistica di rilievo internazionale.

Ad accogliere l’assessore regionale a Palazzo Gonzaga il sindaco della città Luciano Bertaiola e il presidente della Provincia di Mantova, Carlo Bottani.

“Un’emozione unica – commenta Mazzali- seguire le atlete in corsa. La gara si snoda lungo scenari paesaggistici lombardi unici, di grande bellezza naturalistica e con un enorme patrimonio enogastronomico rinomato in tutto il mondo”.

“Nella seconda tappa del Giro, in programma lunedì 8 luglio – continua – vedremo infatti le cicliste partire dalle rive del Garda, dalla straordinaria Sirmione. Fiancheggiando la riva del Lago, attraverseranno Desenzano, per sfrecciare poi veloci lungo la pianura bresciana. Quindi via verso Lonato, Montichiari, Asola, Medole, Guidizzolo fino alla volata finale verso Volta Mantovana”. “Ancora una volta – conclude – sport e turismo rendono protagonisti tanti paesaggi di Lombardia, luoghi ideali dove trascorrere le vacanze”.