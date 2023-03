Il presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana, ha presentato a Palazzo Lombardia il nuovo governo che conferma l’attenzione al tema dello sviluppo economico e sostenibile. Un focus particolare, in considerazione del fatto che la Lombardia è motore trainante dell’intero Paese, va rivolto agli ambiti di carattere produttivo connessi allo sviluppo economico e sostenibile della regione.

Guidesi: Giunta Lombardia attenta a sviluppo economico

Il governatore Fontana ha confermato la delega dello Sviluppo economico a Guido Guidesi, già assessore nella stessa materia nella precedente legislatura. “Proseguiamo nella programmazione già avviata, in continuità – ha osservato Guidesi – rispetto alla scorsa legislatura. Una delle priorità è dare attuazione ad alcuni strumenti di sostegno al modo produttivo che avevamo già programmato, che sono in itinere e che si concretizzeranno in questi mesi”.

Maione assessore all’Ambiente: transizione ecologica tema dei temi

Giorgio Maione è il nuovo assessore regionale all’Ambiente e Clima. “Occorre coniugare la cura dell’ambiente e dell’acqua con la qualità della vita e ai settori produttivi – ha detto nel corso dell’insediamento – in modo che i nostri territori diventino risorse sempre più da valorizzare. Anche per creare occupazione e occasioni di sviluppo nei diversi settori economici. La transizione ecologica è ‘il tema dei temi’, connoterà tutto il mandato e il lavoro che ci aspetta”.

Assessore Fermi: ricerca e università nel dna lombardo

Alessandro Fermi è il nuovo assessore all’Università, Ricerca e Innovazione. “Una delega molto importante, – ha esordito Fermi assumendo il nuovo ruolo di Giunta – i mondi della ricerca e dell’università, molto collegati tra loro, sono nel Dna lombardo per eccellenza. Una materia per me nuova, su cui c’è grande entusiasmo. L’innovazione nasce dalle idee, da cui poi nascono i progetti. Progetti che sono quasi sempre mirati al miglioramento della qualità della vita”.

La conferma di Sertori: continueremo con il lavoro svolto fin qui

Massimo Sertori è stato confermato assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica. “Continueremo con il lavoro svolto fin qui – ha detto Sertori – e con una particolare attenzione agli enti locali, ai piccoli comuni, 1502 in Lombardia, all’energia e all’idroelettrico, che rappresenta l’unica vera legge sull’autonomia portata a compimento nella scorsa legislatura. Ora occorre procedere alle nuove riassegnazioni delle concessioni delle derivazioni”.