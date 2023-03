Sei donne nella Giunta della Regione Lombardia: sono Francesca Caruso (Cultura), Elena Lucchini (Solidarietà sociale, Disabilità, Famiglia, e Pari opportunità), Barbara Mazzali (Turismo, Moda e Marketing territoriale), Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro). Dell’Esecutivo fanno parte anche 4 sottosegretari. Tra loro, una donna, Lara Magoni con delega a Sport e Giovani.

Le sei donne della nuova Giunta

Claudia Maria Terzi

“Sarà un lavoro di continuità con l’obiettivo di vedere realizzate le tante opere che abbiamo finanziato e così chiudere il cerchio”. È il primo commento di Claudia Maria Terzi, assessore Infrastrutture e Opere pubbliche.

“Abbiamo la necessità – prosegue – di recuperare il gap infrastrutturale sulle ferrovie. Abbiamo un ministro, Matteo Salvini, molto sensibile che è lombardo e quindi capisce le necessità di vedere realizzate opere che non attengono direttamente a Regione ma che riguardano lo Stato. Questo potrebbe essere il quinquennio giusto e noi ce lo auguriamo”.

Elena Lucchini

Francesca Caruso, assessore alla Cultura, non ha dubbi. “È una bella sfida, una nuova sfida che cercherò di portare avanti con umiltà e senso di responsabilità.

“Valuterò – precisa – di essere affiancata da un ‘comitato di saggi’ che mi possa supportare a 360 gradi nei vari segmenti della Cultura”.

“Bergamo e Brescia capitali della cultura, poi – sottolinea – sono già in partenza un ulteriore motivo di orgoglio, prestigio e stimolo per far bene”.

Barbara Mazzali

“La sfida principale del mio mandato sarà sicuramente portare al di là dei confini della Lombardia tutte le nostre eccellenze turistiche. Dobbiamo farle conoscere a livello internazionale. La Lombardia vanta luoghi di straordinaria bellezza, un’imprenditoria turistica di grandissimo pregio e quindi ritengo che il primo obiettivo sia che tutto il mondo debba conoscerla”.

“Siamo anche – precisa – la prima Regione in termini di pil rispetto al settore della moda e del design e questo deve diventare per noi non solo un vanto, ma un grande biglietto da visita per attrarre visitatori da tutto il mondo”. Così Barbara Mazzali, nuovo assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale della Giunta regionale.

Simona Tironi

“Il mio impegno riguarderà un tema sempre più centrale nei prossimi anni: quello del lavoro. Sarà abbinato ad un altro pilastro per il futuro dei nostri giovani, cioè l’istruzione. Regione Lombardia rappresenta, anche in questo, l’eccellenza, sia per il numero di studenti che frequentano i nostri Its, sia per il numero di studenti che seguono il percorso di Formazione Lavoro. Si tratta indubbiamente di una grande sfida per la nostra Regione e per le nostre aziende, sia per un tema importante come quello del lavoro che è trasversale a tantissimi ambiti, sia per quello della formazione, con la ricerca delle competenze e della sempre maggiore valorizzazione del capitale umano”. Il commento è di Simona Tironi, assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro.