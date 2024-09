“Le più sentite condoglianze e tutta la nostra vicinanza ai familiari e ai suoi cari”. Le esprime il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Giuseppe De Bernardi Martignoni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, con un passato da presidente del Consiglio comunale a Gallarate e di assessore provinciale allo Sport a Varese. “Una notizia che ci rattrista – aggiunge il governatore – e che mi colpisce profondamente avendo vissuto con Martignoni diverse esperienze politiche e amministrative”.

Sottosegretario Piazza: profondo dispiacere

Cordoglio anche da Mauro Piazza, sottosegretario per i Rapporti con il Consiglio regionale: “Un profondo dispiacere per aver perso una persona che ha sempre vissuto la politica con impegno e passione”.

Assessore La Russa: un grande amico

L’assessore regionale Romano La Russa, capo delegazione in Giunta di Fratelli d’Italia lo ricorda così: “Innanzitutto un grande amico – spiega – con cui, in ogni fase dell’evoluzione del nostro partito, abbiamo condiviso numerose battaglie. Lo ricorderemo sempre con affetto e lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto, sempre con dedizione e coraggio”.

Assessore Caruso: le sue battaglie saranno le mie

Commossa Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura e concittadina di Martignoni: “Abbiamo vinto così tante battaglie assieme. Ora mi hai lasciato da sola, le tue battaglie saranno le mie”.