Grandi derivazioni idroelettriche, al via iter riassegnazione concessioni

La Giunta regionale lombarda, su proposta di Massimo Sertori, assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, ha approvato l’indizione delle procedure di gara per la riassegnazione delle prime concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute.

Grandi derivazioni idroelettriche, via a riassegnazione concessioni

“Si tratta – spiega l’assessore Sertori – delle concessioni denominate ‘Codera Ratti-Dongo’, della potenza di 19 MW, in provincia di Sondrio (Valchiavenna) nei Comuni di Verceia e Novate Mezzola, e in provincia di Como (Alto Lago) nei Comuni di Garzeno e Dongo, e della concessione denominata ‘Resio’, della potenza di 4 MW, nei Comuni di Esine e Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia (Valcamonica)“.

Procedure di gara concorrenziali

“Con questo provvedimento – continua Massimo Sertori – la Giunta regionale avvia le prime procedure concorrenziali di gara ad evidenza pubblica per la riassegnazione delle concessioni scadute. Lo fa in attuazione della norma nazionale, e della successiva legge regionale del 2020. Norme che prevedevano infatti l’avvio delle procedure di gara entro il corrente anno 2023. Il prossimo passo sarà per la successiva definizione e pubblicazione del bando”.

Iter lungo e complesso partito nel 2018

“Regione Lombardia – rimarca Sertori – ha quindi avviato dal 2018 un iter lungo e complesso. Un percorso che ha portato all’emanazione di una legge regionale e di due successivi regolamenti attuativi della legge. E che quindi ha portato allo sviluppo di una lunga attività istruttoria, dell’attuazione di una fase ricognitiva delle opere e degli impianti. Percorso che quindi ha coinvolto gli Enti locali ove sono presenti gli impianti, i quali hanno evidenziato le loro necessità di compensazioni territoriali e ambientali”.

Le valutazioni dei concorrenti

In sede di gara i concorrenti saranno valutati sia sull’offerta economica dei canoni, sia sulla qualità del progetto di utilizzo degli impianti, nonché sulle compensazioni territoriali e ambientali.

Asset strategico per l’intero Paese

“Si tratta di un asset strategico per tutto il Paese – conclude l’assessore Sertori – perché produce energia pulita e programmabile, inoltre è una attività non delocalizzabile che necessariamente deve tenere conto delle esigenze dei territori sui quali gli impianti insistono”.