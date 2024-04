Energia rinnovabile, attive piattaforme per agevolazioni impianti condivisi

Il percorso di sviluppo e incentivazione delle configurazioni di impianti alimentati da energia rinnovabile e fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche e gruppi di autoconsumatori volge alla piena operatività con le piattaforme dedicate.

Piattaforme per l’energia rinnovabile

“L’ultimo tassello – spiega l’assessore regionale alle Risorse energetiche, Massimo Sertori – per l’avvio e la concretizzazione delle CACER (Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile) è arrivato. Precisamente con l’attivazione dei portali GSE (Gestione Servizi Energetici) per la richiesta delle agevolazioni in conto capitale e in conto esercizio”.

L’importanza dell’operatività

Con l’operatività delle piattaforme sarà infatti possibile presentare le domande di ammissione:

alla tariffa premio incentivante per tutte le Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER;

ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR per gli impianti FER a servizio di gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente e di Comunità Energetiche Rinnovabili che si costituiscono nei territori dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

per gli impianti a servizio di gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente e di Comunità Energetiche Rinnovabili che si costituiscono nei territori dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; per la verifica in via preliminare dell’ammissibilità dei progetti CACER.

Dare concretezza ai progetti lombardi

“L’obiettivo – sottolinea l’assessore Sertori – è ora dare concretezza ai progetti in fase di sviluppo in Lombardia. Non solo quelli ritenuti meritevoli di accedere alla Fase 2 della Manifestazione di Interesse, ma anche quelli provenienti dai territori dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Ovvero quelli che possono candidarsi per il finanziamento previsto dal PNRR. Secondo quanto stabilito dal Decreto del MASE di incentivazione delle Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER). Decreto entrato in vigore il 24 gennaio 2024”.

L’impegno sulle CACER della Regione

Regione, insieme al supporto del Nucleo operativo CERL (Comunità Energetica Regionale Lombarda) “si impegna – conclude Sertori – ad affiancare e promuovere lo sviluppo delle CACER. In particolare supportando gli Enti Locali che vogliono cogliere questa opportunità. Questo impegno testimonia la volontà di Regione di giocare un ruolo attivo nella transizione verso un sistema energetico più sostenibile e resiliente”.