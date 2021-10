La Direzione Generale: senza pubblicazione decreto in Gazzetta Ufficiale impossibile procedere con pagamenti

Con riferimento alle dichiarazioni del vicepresidente del Gruppo San Donato, Paolo Rotelli, in merito a mancati pagamenti di compensazioni tariffarie da parte di Regione Lombardia, “la Direzione generale Welfare – in una Nota – precisa che Ministero Economia e Finanze e Ministero Salute hanno, al momento, solo elaborato il decreto interministeriale che disciplina le maggiorazioni tariffarie e le funzioni COVID, vagliato in Commissione Salute delle Regioni a metà luglio”.

Replica al Gruppo San Donato: sollecitato tavolo paritetico

“Tale decreto, ad oggi – prosegue la Nota – non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto Regione Lombardia non può procedere ad alcun pagamento”.

“Regione Lombardia – conclude la Nota – ha comunque sollecitamente attivato un tavolo di lavoro paritetico con ATS ed erogatori privati. Il Tavolo ha già definito le modalità applicative delle tariffe”.

gal