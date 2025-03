Oltre 10.000 ragazzi delle scuole superiori si ritroveranno il 20 marzo mattina al Forum di Assago di Milano per l’’Happiness On Tour’, in occasione dell’evento organizzata dalla Fondazione della Felicità ETS, in collaborazione con la Regione Lombardia. La data scelta è proprio quella in cui si celebra la Giornata Mondiale della Felicità per promuovere il benessere attraverso l’educazione alla felicità.

‘Happiness On Tour’, l’evento in occasione della Giornata Mondiale della Felicità

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi e Walter Rolfo, ideatore dell’iniziativa, totalmente gratuita, che coinvolgerà anche 10.000 adulti, tra genitori e persone interessate a esplorare nuovi strumenti per migliorare la propria dimensione personale e professionale, tenuto presente che la felicità può diventare un asset strategico per il successo.

Uno straordinario momento di condivisione

“L’evento del 20 marzo – ha spiegato l’assessore Tironi – sarà per studenti e docenti uno straordinario momento di condivisione. Introdurre il tema della felicità nella scuola significa portare una ventata di freschezza, dare un input a svolgere meglio i nostri impegni quotidiani. Quando facciamo le cose con gioia otteniamo infatti risultati migliori in tutti gli ambiti”.

Felicità come strumento per supportare i ragazzi

“Per questo la felicità – ha continuato – è un importate strumento per supportare i nostri ragazzi nel loro percorso di apprendimento. Come Regione Lombardia abbiamo la competenza sulla formazione professionale, per questo ci siamo confrontati su come aiutare gli studenti nelle loro difficoltà quotidiane e abbiamo deciso di introdurre tra le materie scolastiche anche il potenziamento di competenze personali, tra cui la capacità di reagire alle difficoltà, l’importanza di lavorare in squadra e di riuscire a superare i propri limiti“.

‘Happiness On Tour’, la giornata per ribadire il diritto alla felicità

“Sarà un grande momento di condivisione – ha detto Walter Rolfo, presidente della Fondazione della Felicità ETS – per ribadire il diritto alla felicità di ogni persona, indipendentemente da genere, età, classe sociale, orientamento sessuale, religione o etnia. Abbiamo chiamato all’appello protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della formazione e della scienza per offrire gratuitamente al pubblico storie di felicità autentiche e preziose. Testimonianze capaci di lasciare un segno e di fornire intuizioni utili per realizzare i nostri sogni”.

Esperienze personali legate alla felicità

Sul palco si alterneranno formatori, mental coach sportivi, artisti, manager, professori universitari, musicisti e creator digitali, che condivideranno le loro esperienze personali e professionali legate alla felicità.

Spettacolo motivazionale

L’originale ‘Tour della felicità’, la live experience gratuita che coinvolgerà migliaia di persone, è uno spettacolo motivazionale che riunirà formatori, mental coach sportivi, artisti, manager d’azienda, professori universitari, musicisti e creator digitali.

Tanti ospiti

Tra gli ospiti, l’esperto di comunicazione linguistica Paolo Borzacchiello, che terrà un intervento dal titolo ‘Se vuoi essere felice, devi usare parole felici!’, in cui approfondirà come l’uso consapevole di parole positive possa attivare reazioni chimiche nel nostro organismo, che si trasformano in felicità. Sul palco anche l’imprenditore l’imprenditore Oscar Farinetti, l’influencer Sebastiano Gravina, il mental coach Pasquale Acampora, mental coach e formatore sportivo, che condividerà le preziose lezioni apprese durante la sua esperienza alle scorse Olimpiadi di Parigi.

‘La classe più felice d’Italia’

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento a Palazzo Lombardia, anche l’insegnante e alcuni allievi dell’Istituto Tecnico Agrario Statale (ITAS) Carlo Gallini di Voghera (PV) una cui sezione è risultata vincitrice del concorso ‘la classe più felice d’Italia’ indetto nell’ambito delle iniziative promosse da Fondazione della Felicità ETS. Simona Lugano docente di matematica e due studenti del ‘Gallini’ saliranno sul palco del Forum per parlare della loro esperienza acquisita nelle attività svolte fuori dall’orario scolastico, in particolare alla Caritas e in una scuola per bambini con disabilità.