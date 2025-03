La prima tappa della missione istituzionale in Sudamerica del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e del sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, si è conclusa con l’incontro con il ministro dell’Economia del Cile Nicolás Grau.

Occasione per rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra Lombardia e Cile

“Il colloquio, utile e proficuo – ha spiegato Fontana – è stata l’occasione per rafforzare le relazioni economiche e commerciali fra i due territori. Tuttociò nell’ottica di sviluppare possibili sinergie tra le imprese lombarde e quelle cilene nei comparti della meccanica e della manifattura”.

A rendere ancor più salda questa collaborazione la visita, nel mese di giugno, che – come riferito dal ministro Grau – una delegazione istituzionale del Cile farà in Italia. “Siamo al lavoro – ha aggiunto il presidente – per organizzare una tappa anche in Lombardia. Approfondiremo, in particolare, i temi dell’economia circolare, dell’energia green e dell’agricoltura”.

Seconda tappa in Argentina, a seguire il Brasile

La missione in America Latina proseguirà ora con la seconda tappa in Argentina, a Buenos Aires. Previsti incontri istituzionali con rappresentanti locali dei settori di economia, ricerca e innovazione. In questo contesto sarà siglato un importante accordo di collaborazione tra Promos, agenzia italiana per l’internazionalizzazione, e la Camera italiana a Buenos Aires. A seguire, infine, un’altra serie di incontri istituzionali in Brasile, a San Paolo, fino a sabato 22 marzo.