“L’Hospice di Como non chiuderà. Si è parlato in questi giorni di uno ‘stop dell’attività’ di questa realtà a giugno e del rischio che una parte importante del territorio potesse quindi ritrovarsi completamente priva della componente di cure palliative. Questo non succederà: ho parlato con i colleghi interessati alla vicenda e posso assicurare che ‘è tutto sotto controllo’, ASST Lariana e ATS Insubria hanno già in gestione il problema e trovato una soluzione che prevede la presa in carico diretta della struttura da parte di ASST Lariana”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare intervenuto a Palazzo Lombardia al convegno sulle cure palliative organizzato da Uneba Lombardia e dall’associazione Vidas. “Questa è la dimostrazione – ha concluso l’assessore – dell’organizzazione di una rete lombarda che, pur sempre migliorabile, esiste ed è in grado di dare delle risposte importanti a tutti i nostri cittadini”.