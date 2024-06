‘Il Becco’ di Dossena/BG, Sertori: 100.000 euro per la messa in sicurezza

Regione Lombardia ha stanziato 100.000 euro per la messa in sicurezza dell’area del punto panoramico ‘Il Becco’, a Dossena (Bergamo). Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 120.000 euro, la restante parte è finanziata da risorse comunali e dal residuo della spesa complessiva dell’Accordo di Programma tra Regione e Comune, è pari a 2.625.000 euro.

Messa in sicurezza de ‘Il Becco’ a Dossena

Per la messa in sicurezza dell’area è già stato predisposto il progetto esecutivo e i tempi di realizzazione sono di 6 mesi.

Regione ha sempre creduto nell’AdP

“Abbiamo creduto in questo Accordo di Programma – dichiara l’assessore a Enti locali, Montagna e Programmazione Negoziata, Massimo Sertori – fin dall’inizio, 5 anni fa”. “Un programma strategico – continua Sertori – di rilancio turistico e socio economico del Comune di Dossena, in provincia di Bergamo, con 7 interventi finalizzati a valorizzare l’identità culturale e le peculiarità storiche, artistiche e paesaggistiche di questi bellissimi luoghi”. “Ancora una volta – conclude l’assessore – con gli strumenti di programmazione negoziata abbiamo realizzato interventi attesi da anni, che concorrono in maniera importante all’aumento dell’attrattività di un territorio montano come lo è Dossena e incentivano il turismo sostenibile tutto l’anno”.

Le risorse già stanziate

Per questo Accordo di Programma Regione Lombardia ha stanziato già 1.000.000 di euro e il Comune di Dossena 1.625.000 euro, di cui 179.000 euro con fondi comunali e 1.446.000 euro reperite da contributi statali da Bando e Conto Termico GSE, Fondazione Cariplo e Parco Orobie.

I 7 interventi

I 7 interventi, tutti ultimati, sono stati i seguenti:

1. Recupero ex Municipio ai fini museali;

2. Ripristino edifici adiacenti ingresso miniera;

3. Valorizzazione a fini turistici, culturali e scientifici delle aree minerarie dismesse in Comune di Dossena;

4. Interventi di miglioramento degli habitat faunistici;

5. Realizzazione punto panoramico ‘Il Becco’;

6. Realizzazione Ponte Tibetano;

7. Recupero e valorizzazione della rete sentieristica di accesso e connessione al Ponte Tibetano.