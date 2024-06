Varese, Fontana all’assemblea di Confindustria: territorio motore d’Italia

“La nostra provincia è all’avanguardia ed è un motore per la Lombardia e per l’Italia, con tante storie di imprese di successo che meritano di essere tutelate e valorizzate. Noi lavoriamo per questo, insieme alle associazioni di categoria”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all’assemblea annuale di Confindustria Varese che si è svolta nel quartier generale di Mv Agusta Motor.

Manifattura ai vertici d’Europa

“La scelta di tenere l’assemblea nella sede di Mv Agusta Motor – ha proseguito Fontana – ha un significato particolare che personalmente condivido: siamo dalla parte della manifattura e dell’innovazione. Regione sostiene un sistema produttivo lombardo che è sempre più ai vertici d’Europa, attrattore di investimenti e in grado di confrontarsi e vincere competizioni a livello globale. Sono dati di fatto che vanno evidenziati con orgoglio: la nostra volontà è andare avanti su questa strada”.

“Mv Agusta Motor – ha evidenziato il governatore – è un fiore all’occhiello per il territorio e ha contribuito a rendere grande la nostra provincia. Ancora oggi è un’azienda molto apprezzata, capace di esprimere una tecnologia unica e di rappresentare la storia e il futuro della nostra economia”.

Il nodo europeo sulla sostenibilità

Fontana si è poi soffermato sul tema più ampio dell’Unione europea: “In Europa si assistono a tante risposte equivoche e a un approccio troppo ideologico sul tema della sostenibilità: certe scelte rischiano di sconvolgere intere realtà economiche, ma il voto ha dimostrato che i cittadini europei non sono così d’accordo sull’eccessiva ideologizzazione di una battaglia, quella per una maggiore sostenibilità, nella quale tutti crediamo ma che deve essere condotta con realismo e buonsenso”.