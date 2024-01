“Ringrazio i vigili del fuoco – intervenuti prontamente per domare l’incendio che si è verificato al cementificio Colacem di Caravate”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

“La situazione – prosegue Maione – è ora sotto controllo e dalle prime analisi speditive effettuate dai tecnici di Arpa non emergono particolari criticità per via della dispersione ovvero della rarefazione dei gas di combustione nell’atmosfera. È costante il monitoraggio della situazione“.