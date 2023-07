Incendio Rsa Milano, Bertolaso: vicini a familiari vittime, evitata strage

Dopo l’incendio alla Rsa di Milano, l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha effettuato un sopralluogo alla ‘Casa per coniugi’ di via dei 500, al Policlinico di Milano ed all’ospedale Niguarda, dove sono ricoverati alcuni feriti, ed al SOREU Area Metropolitana, il centro di coordinamento territoriale del soccorso sanitario in urgenza ed emergenza.

Gli 81 feriti trasferiti in mezz’ora in 15 ospedali

“L’immediato intervento dei soccorsi – ha detto Bertolaso, rinnovando il cordoglio della Regione Lombardia verso i familiari delle vittime – ha evitato una strage. I Vigili del Fuoco hanno portato in sicurezza i presenti, così come fondamentale è stata l’organizzazione della Protezione Civile e del 118 che ha dato immediata assistenza agli 81 feriti. In mezz’ora sono stati trasferiti in 15 ospedali. Questo grazie all’efficienza e alla preparazione del personale.

Incendio Rsa Milano, sistema emergenza urgenza ha funzionato

Il sistema dell’emergenza urgenza ha funzionato pienamente. Sono qui a confermare la vicinanza di Regione Lombardia e del presidente Fontana e ringraziare tutti coloro i quali sono intervenuti con grande rapidità. Siamo al lavoro per ricollocare in breve tempo tutti gli ospiti, poiché i Vigili del Fuoco hanno dichiarato inagibile l’edificio”.

Interventi tempestivi, fondamentale gioco di squadra

“Ringrazio gli uomini e le donne di AREU per il tempestivo intervento – ha aggiunto l’assessore al Welfare – e per aver coordinato in modo eccezionale un evento di emergenziale di grande portata. Uno sforzo organizzativo e assistenziale notevole per cui diamo merito al personale sanitario ospedaliero, ai medici, agli infermieri e ai numerosi soccorritori di ambulanza. Ed anche ai volontari e dipendenti, che si sono occupati del soccorso sul luogo dell’evento e del trasporto verso gli ospedali. Ringraziamento esteso anche ai Vigili del Fuoco che hanno gestito l’incendio con massima professionalità. Infine alle Forze dell’ordine e alla Protezione Civile che hanno contribuito in modo determinante”.